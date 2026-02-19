Спрос на поездки в весенние праздники вырос на 37%

«Яндекс Путешествия» подвели предварительные итоги туристического сезона между зимними и весенними праздниками 2026 года. С 20 февраля по 9 марта спрос на отели и апартаменты вырос на 37% относительно аналогичного периода прошлого года. В топе направлений у российских путешественников — Москва и область, Краснодарский край, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Бронирования на праздники выросли на 53% в феврале, на 37% — в марте

Наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуются Москва и Московская область: рост бронирований составил 32%, а средняя стоимость ночи — 10 120 рублей. В топ-3 также вошли:

Краснодарский край — +20% (10 130 ₽);

Санкт-Петербург и ЛО — +29% (7 240 ₽).

Туристы бронируют жильё в среднем на две ночи — и в сами праздники, и в промежутке между ними. В феврале спрос вырос на 53% по сравнению с прошлым годом при средней цене 8 820 рублей за ночь. В марте рост оказался скромнее — 37%, при этом стоимость одной ночи достигла 9 040 рублей.

Отели по‐прежнему доминируют как формат размещения: на них пришлась почти три четверти всех бронирований — 71%. Ночь в гостинице в среднем обходится в 9 340 рублей, что заметно дороже апартаментов (5 500 рублей за ночь).

Дагестан, Красноярский край и Калининград вошли в топ доступных направлений

Рейтинг доступных направлений возглавил Дагестан: ночь там обходится в 4 740 рублей. В десятку самых бюджетных также попали Волгоградская и Вологодская области, а вслед за ними — сразу несколько регионов с ценами до 6 600 рублей за ночь:

Красноярский край — 5 620 ₽;

Приморский край — 6 030 ₽;

Республика Башкортостан — 6 180 ₽;

Новосибирская область — 6 340 ₽;

Самарская область — 6 440 ₽;

Пермский край — 6 450 ₽;

Калининградская область — 6 630 ₽.

В «Яндекс Путешествиях» обратили внимание: даже при десяти рабочих днях между праздниками россияне не готовы сидеть дома. Многие берут небольшие отпуска, чтобы удлинить выходные, — и активно бронируют поездки.

Контекст

В начале февраля 2026 года сразу несколько крупных сетей — Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, Accor и другие — приостановили продажи через сервис. Причиной сталоповышение базовой комиссии с 15% до 17%. В общей сложности из выдачи пропало около 50 тыс. номеров.

Как сообщили в Российском Союзе Туриндустрии, отельеры расценили новые условия «односторонним ухудшением», которое ударит по бюджету гостей. По мнению агрегаторов, это одна из самых больших расходов, особенно для регионов. С учётом доплат за продвижение фактическая ставка часто оказывается выше базовой.

Как сообщили отельеры, уход крупных сетей от «Яндекс Путешествий» не критичен для самих гостиниц. Через подобные сервисы бронирования совершают лишь 5–10% гостей, а сами сети активно развивают прямые продажи. Тем не менее, найти равноценную замену крупным платформам пока сложно, а другие игроки (например, «Островок») уже заявили, что сохраняют комиссию на уровне 15%.