Средняя зарплата в России в 2025-м превысила 100 тыс. ₽: в декабре зафиксирован максимум — почти 140 тыс. ₽

Средняя зарплата в России по итогам 2025 года впервые превысила 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант». Номинальные доходы росли двузначными темпами, несмотря на замедление экономики в начале 2026 года. При этом актуальные данные указывают на охлаждение экономики — это постепенно начинает затрагивать рынок труда и потребительский спрос.

В декабре 2025 года средняя зарплата в России достигла максимума — 139,7 тыс. рублей

Согласно информации Росстата, на которую ссылается «Коммерсант», средний размер начисленной заработной платы по итогам 2025 года достиг 100 360 рублей. В годовом сопоставлении данный показатель увеличился на 13,5%.

Максимальные значения были зафиксированы в декабре 2025 года: средняя заработная плата поднялась до 139 727 рублей, что на 8,1% выше уровня декабря 2024-го. По итогам 2025-го прирост составил 4,4%.

ВВП России в январе сократился на 2,1%

На фоне роста средней зарплаты в России, макроэкономические данные демонстрируют более сдержанную динамику. Как пишет «Коммерсант», в январе производство снизилось на 3,2% в годовом выражении против роста год назад. Оценка ВВП показала сокращение на 2,1%.

В Минэкономразвития России объяснили спад высокой базой прошлого года, меньшим числом рабочих дней и погодным фактором. Строительный сектор в январе просел на 16% из-за более холодной зимы.

Кредитная активность населения начала стабилизироваться

Разнонаправленную динамику показывают и другие сегменты экономики. В промышленности в январе наблюдался спад, тогда как розничная торговля выросла на 0,7% год к году. Совокупный оборот розницы, общепита и платных услуг увеличился на 1,9% в реальном выражении. Особенно заметным оказался рост в общественном питании — плюс 15,1%.

Кредитная активность также демонстрировала стабилизацию. По данным Банк России, в январе прирост требований к населению составил 0,8% против 0,4% месяцем ранее, а годовой темп роста ускорился до 4,1%.

Безработица осталась на уровне 2,2%

В январе 2026-го уровень безработицы остался неизменным по сравнению с декабрём, составив 2,2% от численности рабочей силы. Вместе с тем эксперты фиксируют замедление роста зарплат и снижение спроса на работников. Это признаки того, что экономика постепенно выходит из состояния перегрева.

Данные за февраль 2026 года также указывают на охлаждение. По информации «Сбериндекса», которую приводит «Коммерсант», годовой рост потребления в феврале остановился. Композитный индекс PMI*Опережающий показатель, который отражает деловую активность сразу в двух ключевых секторах экономики: промышленности и сфере услуг (рассчитывается S&P Global) зафиксировал лишь незначительное расширение деловой активности — и только за счёт сферы услуг.