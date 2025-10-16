Новые MacBook Pro и iPad Pro: стали известны цены в России

15 октября Apple представила сразу несколько новых устройств на чипе M5. Уже с 16 октября на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» откроется предзаказ на MacBook Pro 14" и iPad Pro нового поколения. Стоимость планшета начинается от 109 999 рублей, ноутбука — от 179 999 рублей.

Цены и конфигурации в России

Ритейлер сообщил полную линейку цен на устройства Apple с M5 — MacBook Pro и iPad Pro.

MacBook Pro 14" (чип M5)

16 ГБ / 512 ГБ — 179 999 ₽

16 ГБ / 1 ТБ — 199 999 ₽

24 ГБ / 1 ТБ — 219 999 ₽

iPad Pro (чип M5)

11" / 256 ГБ (Wi-Fi) — 109 999 ₽

11" / 512 ГБ (Wi-Fi) — 129 999 ₽

13" / 256 ГБ (Wi-Fi) — 139 999 ₽

Все модели доступны в цветах Silver и Space Black, а поставки стартуют в конце октября. Цен на анонсированный ранее обновлённый шлем Vision Pro пока нет.

Самый тонкий iPad — теперь c новейшим чипом

Новая модель iPad Pro был представлена ещё в 2024 году: тогда он стал рекордно тонким планшетом Apple — толщина 13-дюймовой версии всего 5,1 мм. Обновлённая версия модели не только получила мощный чип M5, но и обновила экран. Планшет получил OLED-дисплей Tandem с двойным слоем для усиленной яркости и контрастности, поддержкой 1600 нит HDR и адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

Модель поддерживает Apple Pencil Pro и работает на новой системе iPadOS 26, где акцент сделан на встроенных ИИ-инструментах и режиме многозадачности. По производительности iPad Pro нового поколения почти в 4 раза превосходит модели с чипом M1 — благодаря этому планшет намного быстрее генерирует изображения и обрабатывает видео с помощью нейросетей.

MacBook Pro M5 — для тех, кто работает на скорости

MacBook Pro 14" с новым чипом M5 предлагает прирост многопоточной производительности до 15% и графической — до 1,6 раза. Устройство работает до 24 часов без подзарядки и поддерживает быструю зарядку, сохраняя максимальную производительность как в сети, так и на батарее.

Ноутбук оснащён дисплеем Liquid Retina XDR, аудиосистемой из шести динамиков, клавиатурой Magic Keyboard с подсветкой и полным набором профессиональных портов: Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe и SDXC. Максимальный объём встроенного SSD — 4 ТБ.

Новый чип M5 — ставка на искусственный интеллект

Процессор Apple M5, построенный по 3-нанометровому техпроцессу, стал ключевым обновлением линейки. Он получил 10-ядерный GPU с отдельным нейронным ускорителем в каждом ядре, увеличенную пропускную способность памяти до 153 ГБ/с и улучшенный Neural Engine.

По заявлению Apple, устройства с M5 обеспечивают до 3,5 раз более высокую скорость работы с ИИ-задачами, чем прошлое поколение M4. Это особенно важно на фоне нового курса компании — интеграции Apple Intelligence в macOS, iPadOS и iOS.





