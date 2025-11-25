К 2050 году старение снизит рост ВВП на 0,4 п.п.

Старение населения уже оказывает давление на экономику ряда государств, и к 2050 году оно может вдвое снизить ежегодный рост ВВП на душу населения. Такой вывод содержится в отчёте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По оценке эксперта, эта демографическая тенденция уже сегодня ограничивает рост уровня жизни и становится фактором долгосрочного ослабления экономической динамики.

Старение населения снижает темпы экономического роста

В докладе ЕБРР указывается, что сокращение доли рабочей силы уже влияет на экономику некоторых стран, входящих в ЕБРР. По расчётам организации, в развивающихся странах ежегодный рост ВВП на душу населения в 2024–2050 годах будет сокращаться почти на 0,4 процентных пункта.

Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик отметила Reuters: «Демография уже сегодня сдерживает рост уровня жизни и в дальнейшем будет влиять на динамику ВВП».

Стимулы для повышения рождаемости не дают устойчивого эффекта

Доклад фиксирует, что причины снижения рождаемости варьируются — от изменений социальных норм до падения доходов женщин после рождения ребёнка. Несмотря на то, что почти все страны, входящие в ЕБРР, уже применяют те или иные механизмы стимулирования рождаемости, значимых и устойчивых результатов они не показали.

По словам экономиста Беаты Яворчик, ключевые меры по увеличению рождаемости остаются малоэффективными.

Наиболее действенным способом смягчения демографического давления является увеличение продолжительности рабочего дня. По её словам, это потребует переподготовки части работников и корректировки пенсионной системы, — заявила эксперт.

Контекст

Экономисты на протяжении последних лет отмечают, что сокращение доли трудоспособного населения влияет на структуру занятости, нагрузку на пенсионные системы и динамику бюджетных расходов. Во многих странах растёт давление на базовые отрасли — от здравоохранения до социальной поддержки. На фоне ослабления трудовых ресурсов правительства активнее рассматривают автоматизацию, повышение производительности труда и реформирование пенсионных систем как ключевые инструменты адаптации.