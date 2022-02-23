Тысяча российских студентов получат по 1 млн рублей на запуск стартапа

Тысяча российских студентов получат гранты в размере 1 млн рублей на запуск собственного стартапа. Организаторов в лице Фонда содействия инновациям интересуют идеи по семи направлениям, в том числе биотеху, энергетике и креативным индустриям.
Прием заявок на конкурс «Студенческий стартап» начался 22 февраля на сайте проекта.
Общий фонд программы составляет 1 млрд рублей. Его распределят между одной тысячей участников, каждый получит по 1 млн рублей на запуск собственного дела.
Гранты могут получить учащиеся вузов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных исследований и интеллектуального вклада.
Организаторы ждут идеи по семи направлениям: цифровые, медицинские, химические, интеллектуальные и биотехнологии, а также ресурсоснабжающая энергетика и креативные индустрии.
Продукт должен иметь коммерческий потенциал, уточнили организаторы. Получатель гранта должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа.
По словам генерального директора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова, при экспертизе заявок главными критериями станут квалификация заявителя, его компетенции и достижения, а также технологичность идеи стартапа.
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Фото на обложке: Matej Kastelic /
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