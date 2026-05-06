Суды удовлетворили 90% исков ФНС в 2025 году — совокупная сумма налоговых споров составила 258 млрд ₽

Арбитражные суды в 2025 году рассмотрели требования налоговых органов на общую сумму в 287 млрд рублей, из которых удовлетворили почти 90% — на 258,3 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию ФНС. При этом общее число споров с участием налоговиков сократилось на 12% по сравнению с 2024 годом — с 6118 до 5384.

Количество выездных проверок выросло на 1,5 тыс. по сравнению с прошлым годом

По информации «Ведомостей», в 2025 году количество выездных проверок выросло на 1,5 тыс по сравнению с 2024 годом — до 5400. Благодаря выездным проверкам и аналитической работе налоговые органы принесли бюджету 496 млрд рублей — на 22% больше, чем годом ранее.

При этом общее число исков снизилось. Как отмечает старший партнер «Пепеляев групп» Сергей Савсерис, это связано с высокой результативностью работы налоговиков в судах. По оценке эксперта, вероятность победы компании в суде составляет около 10%, поэтому для большинства предпринимателей обращаться в суд становится экономически нецелесообразно.

Руководитель практики налоговых споров «МЭФ Legal» Денис Кожевников считает, что число исков снизилось из-за того, что бизнес осознал необходимость разрешать споры на досудебных стадиях.

Среди частых предметов разбирательств Кожевников выделяет:

непроявление должной осмотрительности, в частности, в работе с техническими компаниями;

переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые;

дробление бизнеса.

Эксперты разошлись в прогнозах по числу налоговых споров на 2026 год

Сергей Савсерис из «Пепеляев групп» считает, что тренд на снижение числа налоговых споров сохранится и в текущем году. По его словам, пока суды остаются жёсткими к налогоплательщикам, желающих оспаривать доначисления будет становиться всё меньше.

Партнер департамента налогового консультирования Kept Галина Акчурина, напротив, прогнозирует рост налоговых споров, даже если они не будут разбираться в суде. По её наблюдениям, такая тенденция заметна уже в начале 2026 года. Главной причиной роста эксперт считает усиление контроля за налоговыми преференциями.

Контекст

За 2025 год средний размер доначислений по одной выездной проверке вырос на 48%, превысив 104 млн рублей. При этом, по данным «Коммерсанта» в 98% проверок инспекторы находят нарушения — это самый высокий показатель за последние годы.

Одновременно ФНС усилила борьбу с дроблением бизнеса и уходом от НДС, внедрив автоматизированный превентивный контроль, который выявляет риски ещё до выездных проверок.