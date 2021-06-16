Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают малый и средний бизнес (МСП) от уплаты налогов за полученные меры поддержки в рамках нацпроекта МСП. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Предпринимателей освободят от налогов за меры поддержки по нацпроекту МСП