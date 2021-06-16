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Предпринимателей освободят от налогов за меры поддержки по нацпроекту МСП

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают малый и средний бизнес (МСП) от уплаты налогов за полученные меры поддержки в рамках нацпроекта МСП. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Предпринимателей освободят от налогов за меры поддержки по нацпроекту МСП

«При исчислении налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налогов, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения или системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, освобождаются от налогообложения доходы в виде услуг, которые бесплатно предоставляются субъектам МСП при обращении за поддержкой на федеральном, региональном или местном уровнях», — говорится в сообщении.

  • Речь идет об информационно-консультационных услугах по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования, образовательных услугах, услугах по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов МСП (разработка маркетинговой стратегии и планов, бизнес-планов, рекламной кампании, дизайна и другое).
  • Также освобождены от налогообложения услуги по сопровождению экспортного контракта, по поиску иностранного покупателя, по организации участия в международных и межрегиональных бизнес-миссиях, выставках и ярмарках, по участию МСП в акселерационных программах по развитию экспорта, а также комплексной услуги по размещению продукции МСП на электронных торговых площадках.
  • Также в налогооблагаемую базу не будут включать поддержку в виде предоставления в пользование государственного и муниципального имущества, рабочих мест в коворкингах и бизнес-инкубаторах на бесплатной основе.
  • Операции по реализации указанных работ и передаче имущественных прав освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Поправки налогового законодательства распространятся на меры поддержки, полученные после 1 января 2019 года, то есть на все меры, предусмотренные Национальным проектом по поддержке субъектов МСП.

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Фото: Unsplash

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