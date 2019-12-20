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«Связной» запустил магазины нового формата с зоной для тестов «умных» устройств для дома

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

«Связной» запустил магазины нового формата под названием «Связной Plus». Они примерно вдвое больше обычных, и в них есть зоны для тестирования устройств для «умного» дома от «Яндекса», Rubetek, Redmond и других производителей, пишет «Коммерсантъ».

«Связной» запустил магазины нового формата с зоной для тестов «умных» устройств для дома

В «Связной Plus» представлен более широкий ассортимент устройств для «умного» дома, чем в обычных магазинах сети. Один магазин нового формата уже открылся в Москве в торговом центре XL на Дмитровском шоссе. До конца года еще два «Связной Plus» появятся в других городах России.

«Умные» устройства и демозоны для их тестирования есть и у других ритейлеров, в том числе в магазинах «М.Видео» и в офисах «Ростелекома».

«Сегмент устройств для "умного дома" — розетки, камеры, лампы, датчики движения и прочее — демонстрирует динамику на уровне 200–300% в год, но по объемам остается пока нишевым. Более высокий спрос в абсолютных цифрах мы видим на технику, которой можно управлять со смартфона, от пылесосов и кофемашин до холодильников», — заявил представитель «М.Видео».

В МТС сообщили, что тоже планируют открывать шоурумы с «умной» техникой. Это будут салоны увеличенной площади, где будут устройства для «умного» дома, технологии дистанционной медицины, цифровое ТВ и зона для геймеров.

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