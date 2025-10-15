Рейтинг Forbes: Газпром стал компаний с наибольшим долгом

Совокупный долг крупнейших российских компаний достиг рекордных 20,5 трлн рублей, подсчитали аналитики Forbes. Особенно сильно долговую нагрузку увеличили высокая ключевая ставка и рост стоимости кредитов — при этом корпорации продолжают активно занимать, чтобы реализовать масштабные промышленные проекты. Лидерами рейтинга Forbes стали «Газпром», «Роснефть» и Российские железные дороги.

Общий «Газпрома», «Роснефти» и РЖД — более 12 трлн ₽

Первое место занял «Газпром» — его чистый долг на конец 2024 года достиг 6,05 трлн рублей. При этом долговая нагрузка относительно EBITDA остаётся умеренной — 1,95х. В прошлом году компания заплатила 715 млрд рублей процентов по займам, что на 81% больше, чем годом ранее. К середине 2025-го долг немного сократился — благодаря укреплению рубля и досрочному погашению части кредитов.

На втором месте — «Роснефть», чей долг оценивается в 3,6 трлн рублей. Хотя компания с 2022 года не раскрывает полную отчётность, известное соотношение долга к EBITDA (1,2х) говорит о достаточно устойчивом финансовом положении.

Третью строчку занимает РЖД с долгом 2,77 трлн рублей. Из-за масштабных инвестиций в Восточный полигон и развитие транспортной инфраструктуры долговая нагрузка компании выросла до 3,06 EBITDA, а расходы на обслуживание кредитов увеличились в 2,5 раза — до 323,5 млрд рублей.

Инфраструктура, энергетика и химия — самые закредитованные сектора

На четвёртой позиции находится «Атомэнергопром» (субхолдинг «Росатома») с долгом 2,46 трлн рублей. Его проекты — от уранового производства до строительства АЭС за рубежом — требуют огромных инвестиций, из-за чего соотношение долга к EBITDA достигло 3,91х.

Пятое место занял «Балтийский химический комплекс» — оператор строящегося завода полиэтилена в Усть-Луге. Его долг превышает 1,25 трлн рублей. В десятку крупнейших заёмщиков также вошли ГТЛК, «Эн+ Груп», ГМК «Норильский никель», «СИБУР Холдинг» и «Автодор».

Последняя компания выделяется на фоне остальных: при рекордном соотношении долга к EBITDA — 12х — её долговая нагрузка фактически смягчается господдержкой. Большая часть обязательств «Автодора» покрывается за счёт средств Фонда национального благосостояния, направляемых на строительство и модернизацию федеральных трасс.

Долги растут — из-за высокой ключевой ставки

Главный фактор — высокая ключевая ставка, которая удорожает заимствования. За 2024 год процентные расходы у большинства компаний выросли вдвое, а у отдельных игроков — ещё больше. При этом корпорации не сворачивают инвестиционные программы: строительство заводов, инфраструктуры и экспортных маршрутов требует постоянного притока капитала.

Несмотря на рекордные цифры, Forbes отмечает: долговая нагрузка большинства компаний остаётся в пределах отраслевых норм, а ключевые заёмщики обеспечены государственной поддержкой и стабильными потоками выручки. Иными словами, 20 трлн рублей долга — это не кризис, а цена за развитие.

Контекст

Рейтинг Forbes основан на открытых финансовых данных компаний за 2024 год. В расчёт включались долгосрочные и краткосрочные кредиты, а также обязательства по аренде — за вычетом денежных средств и депозитов. В список вошли промышленные, энергетические и инфраструктурные компании, публикующие отчётность по стандартам МСФО и РСБУ.

Банки, страховые и биржевые структуры в рейтинг не включались. Исключение сделали лишь для государственной компании «Автодор» — несмотря на статус некоммерческой организации, она активно заимствует средства для строительства федеральных трасс.





Фото: Донат Сорокин/ТАСС