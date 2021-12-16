«Сбер», Московский инновационный кластер и AngelsDeck запустили венчурный клуб «Синдикат»

«Сбер», Московский инновационный кластер и AngelsDeck создали закрытый клуб «Синдикат» с целью увеличения количества сделок за счет коллективного финансирования в технологические стартапы ранних стадий, сообщила пресс-служба «Сбера».

«Клуб спроектирован как полноценная экосистема, в которой участники получат возможность совершать коллективные сделки, а также обмениваться опытом и экспертизой», — говорится в сообщении.

Клуб также предполагает программы обучения для инвесторов, которые будут включать в себя различные направления — от оценки проектов до построения сложных финансовых моделей. К «Синдикату» может присоединиться инвестор с капиталом более 50 млн рублей, готовый не реже одного раза в год вкладывать в сделку не менее миллиона рублей.

Инвесторы, вступившие в клуб через SberUnity, смогут также попасть в базу этой платформы и работать со стартапами, размещенными на ней. Подать заявку на вступление в клуб можно на онлайн-платформе SberUnity и цифровой платформе i.Moscow.

По словам вице-президента Сбербанка Вячеслава Цыбульникова, венчурный клуб «Синдикат» равномерно распределит финансовую нагрузку между участниками сообщества, а также позволит получить необходимые знания для успешного инвестирования в стартапы.

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