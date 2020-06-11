«Татнефть» запустила продажи эчпочмаков и кофе через Delivery Club

«Татнефть» начала продавать сеты, выпечку, стритфуд и напитки через сервис доставки Delivery Club. На это обратил внимание корреспондент Rusbase.

Стоимость сетов (пирожки и сочники) начинается от 369 рублей. Выпечка включает перемячи, элеши, эчпочмаки, сосиски в тесте, бекены, пирожки, сочники и рогалики (цена — от 59 рублей). Из напитков — кофе, чай, газированные напитки (стоимость — от 69 рублей).

«Delivery Club подключил к доставке кафе сети заправок "Татнефть". Сейчас к сервису подключено 10 точек сети в Москве, в планах — подключение кафе "Татнефть" в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и других крупных городах», — рассказал Rusbase представитель Delivery Club.

Заказы доставляют курьеры Delivery Club. Стоимость доставки — 99 рублей. Минимальная сумма заказа — 300 рублей. Бесплатная доставка доступна при заказе на сумму от 1500 рублей.

В мае «Татнефть» стала партнером сервиса «Яндекс.Еда». Пилотный проект был открыт в Москве, запуск также планировался в Казани и Санкт-Петербурге.

«Татнефть» — пока единственный партнер Delivery Club среди АЗС.