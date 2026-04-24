VK откроет донаты для всех пользователей — деньги от подписчиков можно будет получать через личные профили

ВКонтакте добавит возможность подключать VK Донат в личных профилях. Пользователи смогут зарабатывать на эксклюзивном контенте напрямую со своей страницы — ранее инструмент был доступен только сообществам. Обновление будет постепенно внедряться и в ближайшее время станет доступно всем пользователям.

Пользователи VK могут устанавливать цели для сбора средств и уровни подписок

VK Донат будет доступен всем пользователям социальной сети. Авторы смогут:

устанавливать цели для сбора средств,

получать разовые донаты под постами,

запускать регулярную подписку с несколькими уровнями поддержки.

В зависимости от уровня подписки читатели получают доступ к дополнительным материалам. Публикации отображаются в общей ленте с отдельной пометкой о том, что контент эксклюзивный.

В будущем в VK Донат добавят новые сценарии взаимодействия авторов с аудиторией

В VK отмечают, что личные профили постепенно становятся самостоятельной площадкой для креаторов.

«Благодаря VK Донату авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая ещё более тесную связь с аудиторией», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» ВКонтакте Вера Советкина.

Функция станет частью более широкой стратегии развития авторских инструментов. Ранее пользователям стали доступны «Тренды» в VK Клипах, создание каналов и возможность зарабатывать на партнёрских продажах.

В VK уточнили, что функции VK Доната в профилях будет расширяться — в дальнейшем появятся новые сценарии взаимодействия между авторами и аудиторией.

Контекст

В 2025 году авторы оригинального контента в VK заработали в два раза больше, чем годом ранее, за счёт развития видеоформатов и инструментов монетизации. Основной вклад внесли донаты, реклама и партнёрские программы. Так, доходы через VK Донат достигли 2,23 млрд рублей (+50% год к году) — рекорд за всё время работы сервиса.

Количество рекламных интеграций через VK AdBlogger выросло в 2,5 раза, а к сервису подключились более 69 тыс. сообществ. Почти 80% авторов, зарабатывающих на продажах, — микроинфлюенсеры с аудиторией до 50 тыс. подписчиков.

Ежедневные просмотры клипов блогеров в VK увеличились на 42% и достигли 3 млрд, время просмотра коротких видео выросло вдвое, а число авторов клипов — на 45%. Параллельно аудитория бизнес-сообществ увеличилась на 292 млн подписчиков.

