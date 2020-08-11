Будущее телекома: Tele2 принимает заявки на онлайн-хакатон

С 21 по 23 августа компания Tele2 совместно с «Лигой цифровой экономики» и e-Legion проведет онлайн-хакатон Tele2 Solutions Days. Задача мероприятия — найти новые решения для сферы телекоммуникаций.

К участию в хакатоне приглашаются разработчики (frontend и backend), дизайнеры, UI/UX-дизайнеры, Product Owner/Product Manager, а также все заинтересованные в современных технологиях.

У участников будет возможность пообщаться с разработчиками из компаний-организаторов. С участниками хакатона на протяжении всего мероприятия будут работать эксперты.

Принять участие можно в одном из пяти треков:

AR для розницы/программы лояльности Разработка альтернативной версии маркета Tele2 Редизайн тариф-конструктора Виджеты iOS 14 и приложения для часов Идеи и прототипы многопользовательской игры

Отборочный тур продлится до 19 августа, а финал хакатона пройдет с 21 по 23 августа. В финал выйдут 50 команд.

Общий призовой фонд составит 500 000 рублей, некоторых участников пригласят на работу в Tele2 и «Лигу цифровой экономики».

Узнать подробности и заполнить анкету участника можно на сайте хакатона. Количество мест ограничено.