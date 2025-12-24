Яндекс Go вложил 340 млн ₽ в безопасность самокатов в 2025-м

Яндекс Go опубликовал второй комплексный отчёт о безопасности кикшеринга в 2025 году. По данным компании, в прошедшем сезоне 99,99% поездок на самокатах прошли без нарушений и происшествий. Объём инвестиций в безопасность составил 340 млн рублей — это в 2,6 раза больше, чем в предыдущие годы.

За год 340 млн рублей — на безопасность передвижения

В течение прошедшего сезона Яндекс Go выделил 340 млн рублей в развитие кикшеринга. Средства инвестировали сразу в несколько направлений, в том числе создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности, обновление парка самокатов и внедрение технологических решений для снижения аварийных ситуаций.

Например, оператор начал перечислять целевые взносы на развитие инфраструктуры в Санкт-Петербурге, а также разработал новую модель самоката. По данным компании, она стала прочнее и манёвреннее, что должно повысить устойчивость техники и снизить риски при эксплуатации в городских условиях.

Москва протестировала обязательную верификацию пользователей

В 2025 году в Москве впервые была протестирована обязательная верификация пользователей кикшеринга. Теперь для того чтобы арендовать самокат, пользователь должен подтвердить свой возраст через портал Mos ID. Новые правила позволяют технически ограничить доступ несовершеннолетних к сервису.

По данным Яндекс Go, благодаря этой мере в течение сезона к аренде не были допущены 23 тыс. пользователей. В компании заявили, что считают эту практику эффективной и выступают за её масштабирование на другие города.

Комплексные меры по безопасности — в 28 новых городах

За 2025 год Яндекс Go расширил применение комплексных мер по безопасности ещё на 28 городов. Речь идёт о наборе технологических и организационных решений, которые внедряются на уровне сервиса и распространяются на всю локальную инфраструктуру кикшеринга.

По итогам сезона компания зафиксировала, что подавляющее большинство поездок — более 99,99% — прошло без нарушений и происшествий.

При этом в пресс-службе Яндекс Go подчёркивают, что остаётся небольшая доля пользователей, для которых опасный стиль вождения носит системный характер. Для тех, кто часто нарушает правила использования самокатов, компания расширила набор санкций.

Так, сервис начал применять индивидуальное снижение скорости для тех, чьё поведение на дороге оценивается как небезопасное. Также Яндекс Go продолжил практику штрафов и временных ограничений доступа к аренде за серьёзные нарушения правил.

По итогам сезона такие меры были применены более 130 тысяч раз.

Контекст

В 2026 году Яндекс Go планирует направить на безопасность кикшеринга ещё порядка 350 млн рублей. Инвестиции предполагается распределить между технологическими решениями, образовательными инициативами по правилам дорожного движения и проектами, связанными с развитием инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности.

В компании отмечают, что дальнейшие вложения направлены на снижение числа небезопасных сценариев и повышение предсказуемости поведения пользователей в городском пространстве.