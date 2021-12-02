Tesla начала сбор заявок на детские квадроциклы по цене $1900

На сайте Tesla стартовал прием заявок на детские квадроциклы под торговой маркой Cyberquad for Kids стоимостью $1900. Поставки техники начнутся через две-четыре недели.
Новый квадроцикл предназначен для детей от 8 лет и оснащен стальной рамой, мягким сиденьем, регулируемой подвеской с задними дисковыми тормозами и литий-ионным аккумулятором. Максимальная скорость квадроцикла, выполненного в стиле киберпанка, — 16 километров в час. Батарея обеспечивает запас хода в 24 км. Для полной зарядки понадобится до пяти часов.
Фото: Tesla
Отмечается, что квадроцикл оснащен переключателем скоростей и задним ходом.
Фото: Tesla
Продажи детских квадроциклов в США стартовали спустя два месяца после заявления Илона Маска о планах Tesla выпустить полноценный электрический квадроцикл. Бизнесмен уточнил, что в новинке будет реализован высокий уровень безопасности за счет более низкого центра тяжести. Ради этого разработчикам пришлось разместить тяговую батарею ближе к земле. Производство может стартовать не ранее четвертого квартала 2022 года.
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Фото на обложке: pexels.com
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