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Tesla начала сбор заявок на детские квадроциклы по цене $1900

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

На сайте Tesla стартовал прием заявок на детские квадроциклы под торговой маркой Cyberquad for Kids стоимостью $1900. Поставки техники начнутся через две-четыре недели.

Tesla начала сбор заявок на детские квадроциклы по цене $1900

Новый квадроцикл предназначен для детей от 8 лет и оснащен стальной рамой, мягким сиденьем, регулируемой подвеской с задними дисковыми тормозами и литий-ионным аккумулятором. Максимальная скорость квадроцикла, выполненного в стиле киберпанка, — 16 километров в час. Батарея обеспечивает запас хода в 24 км. Для полной зарядки понадобится до пяти часов.

tesla

Фото: Tesla

Отмечается, что квадроцикл оснащен переключателем скоростей и задним ходом.

tesla

Фото: Tesla

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Продажи детских квадроциклов в США стартовали спустя два месяца после заявления Илона Маска о планах Tesla выпустить полноценный электрический квадроцикл. Бизнесмен уточнил, что в новинке будет реализован высокий уровень безопасности за счет более низкого центра тяжести. Ради этого разработчикам пришлось разместить тяговую батарею ближе к земле. Производство может стартовать не ранее четвертого квартала 2022 года.

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Фото на обложке: pexels.com

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