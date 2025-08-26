Какие роботы появились в 2025-м — для автоматизации складов

Яндекс Роботикс представил робота, который частично заменяет человека в самой тяжёлой складской работе — комплектации грузов. Машина ездит, подбирает коробки, выкладывает их как в тетрисе и сама отвозит к отгрузке. Первые пилоты запланированы уже на 2026 год.

Половина работы — без участия человека

Прототип, созданный Яндекс Роботикс, способен взять на себя до 50% задач по сборке заказов: он находит нужные коробки, собирает палеты и отвозит их в зону выдачи. Это этап, где сотрудники тратят максимум сил: вручную перемещают, сканируют и пакуют до 10 тонн груза за смену. Робот обещает избавить людей от монотонной тяжести — и ускорить логистику.

Машина перемещается по складу в темпе человека и работает под управлением платформы Yandex RMS. Система сама строит маршрут и ведёт робота к нужным ячейкам. Там вступает в дело манипулятор с вакуумным захватом — он аккуратно поднимает коробки разного размера и складывает их на палету. Размещение — по принципу тетриса: чтобы влезло максимум, а не просто «как попало».

Внутри — ИИ

За ориентацию в пространстве отвечает набор камер и система компьютерного зрения. Она определяет размер, глубину и положение объектов. Искусственный интеллект помогает машине не только распознать коробку, но и оптимально разложить их на платформе.

В перспективе робот научится считывать штрихкоды, определять приоритеты по сборке и даже запаковывать палеты для отправки. Сейчас это делают вручную, но процесс явно созрел для автоматизации — особенно в крупных складских центрах, где счёт идёт на сотни заказов в смену.

Безопасность и пилоты

Робот не требует перестройки склада и встроен в инфраструктуру как есть. Он объезжает препятствия, реагирует на людей и может работать в смешанной команде с живыми сотрудниками. То есть не «вытесняет» персонал, а дополняет его, снимая с них физически тяжёлую часть.

Первые пилоты Яндекс планирует запустить до конца 2026 года — на складах российских ритейлеров. В дальнейшем такие роботы смогут обслуживать разные зоны и работать не точечно, а по всему складу. Потенциально — обрабатывать объёмы, сопоставимые с целым штатом комплектовщиков.

Контекст

На фоне роста e-commerce и хронического дефицита складских специалистов бизнесу нужны решения, которые увеличивают производительность — без изнурения персонала. Новый робот от Яндекса — это прототип, созданный в ответ на логистический вызов. Он не заменяет людей, но позволяет эффективнее работать с большими объёмами.

Автоматизация не вытеснила сотрудников, а сделала их работу сложнее и дороже. По данным «Авито Работы», средняя зарплата в логистике выросла на 15% по сравнению с 2024 годом. Сильнее всего прибавили логисты: +34%, до 92 824 ₽. Приёмщики теперь получают около 68 тысяч, диспетчеры — более 52 тысяч. Ключевые роли — у тех, кто умеет работать с техникой, управлять потоками и адаптироваться под цифровую инфраструктуру склада.