В «Тинькофф банке» заявили о желании работать с криптовалютой

Квалифицированные инвесторы «Тинькофф», «которые знают, что делают», проявляют большой интерес к цифровым активам, сообщил гендиректор TCS Group – материнской компании «Тинькофф банка», Оливер Хьюз в интервью CNBC на Петербургском международном экономическом форуме.
Хьюз отметил, что разрешить инвесторам торговать криптовалютой пока невозможно из-за жесткой позиции ЦБ РФ по этому вопросу. Регулятор, по словам Хьюза, обеспокоен по поводу розничных инвесторов, принимающих неверные решения, а также использования криптовалюты для отмывания денег.
«Надеюсь, (...) мы сможем достигнуть установленных ЦБ целей, убедившись в отсутствии проблем с отмыванием денег и защитой инвесторов», – сказал Хьюз.
Олег Тиньков в марте говорил, что не видит смысла в уделении внимания криптовалюте, потому что она запрещена в России и не будет разрешена в ближайшем будущем.
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