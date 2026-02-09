«Точка Банк» купил сервис для селлеров маркетплейсов MPSTATS

«Точка Банк» приобрёл 100% компании MPSTATS — одного из крупнейших игроков на рынке решенийдля продавцов на маркетплейсах. Сегодня компания занимает более трети сегмента сервисов для селлеров и предлагает инструменты для анализа, продвижения и автоматизации торговли. Как сообщили в банке, сделка стала одной из крупнейших на рынке.

MPSTATS сохранит бренд и команду после сделки

В результате сделки MPSTATS стал частью АО «Точка». Как сообщили в пресс-службе банка, компания сохранит самостоятельный бренд, инфраструктуру, команду и фаундера. Сервис продолжит работать не только с клиентами «Точка Банка» — для начала работы с MPSTATS можно числиться клиентом любого банка.

В четвёртом квартале 2025 года «Точка Банк» и MPSTATS провели серию пилотных проектов, в рамках которых тестировали совместные гипотезы и сценарии взаимодействия.

MPSTATS — лидер сегмента сервисов для селлеров

MPSTATS предоставляет селлерам инструменты для анализа продаж, продвижения товаров и автоматизации работы на маркетплейсах. Сервис рассчитан как на начинающих, так и на продвинутых продавцов. По данным самих MPSTATS, сервис — лидер сегмента, занимающий более трети рынка решений для селлеров.

По оценкам экспертов, на которые ссылается «Точка Банка», популярные маркетплейсы формируют более половины общего объёма продаж (GMV) рынка e-commerce. Количество средних и крупных селлеров растёт, при этом продавцы с ежемесячным оборотом более 1 млн рублей предпочитают торговать сразу на двух и более площадках одновременно.

«Точка Банк» развивает экосистему для управления бизнесом селлера

Генеральный директор «Точка Банка» Андрей Завадских заявил, что банк строит экосистему банковских и небанковских решений для продавцов на маркетплейсах.

«Наша цель — сделать эту экосистему центром управления бизнесом селлера, где данные, деньги и управленческие решения живут вместе», — заявил СЕО «Точка Банка» Андрей Завадских.

Он также подчеркнул, что сделка с MPSTATS позволит развивать линейку продуктовых предложений для сегмента селлеров и поможет продавцам «закрывать все свои задачи в одном окне».

MPSTATS и «Точка Банка» будут развивать совместные ИИ-решения

Основатель и генеральный директор MPSTATS Дмитрий Черобаев заявил, что объединение экспертизы MPSTATS и «Точка Банка» позволит создать комфортную среду для развития бизнеса селлеров.

По его словам, компании будут разрабатывать новые сервисы для селлеров, в том числе, на базе ИИ.

Контекст

Сделка с MPSTATS стала третьей покупкой «Точка Банка» в сегменте сервисов для селлеров. В 2024 году в периметр компании вошёл сервис 24AI — нейросеть для генерации продуктовых изображений. Годом ранее банк приобрёл стартап EcomCom — сервис для управления товарами, заказами и остатками на маркетплейсах в одном интерфейсе.

Сейчас пакет решений «Точка Банка» для селлеров включает более 15 сервисов — от управления продажами и ценами до расчёта юнит-экономики, мониторинга финансов и AI-ассистента.