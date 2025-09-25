Креативные индустрии — для молодёжи до 35: их доля — уже 11%

Молодые люди до 35 лет активно осваивает креативные индустрии, занимая всё большую долю на рынке предпринимательства: они вдвое чаще выбирают этот сектор по сравнению с более старшими поколениями. По данным Корпорации МСП, доля молодых предпринимателей в креативной сфере — 11%, тогда как среди предпринимателей старше 36 лет этот показатель остаётся на уровне всего 5%.

Молодёжь — ключевой игрок на рынке ИП

Сегодня в России зарегистрировано 4,4 миллиона индивидуальных предпринимателей. Из них каждый четвёртый — в возрасте до 35 лет. Только за последний год количество новых молодёжных ИП в возрасте до 35 лет увеличилось на 287 тысяч. Это свидетельствует о растущем интересе к предпринимательству среди молодёжи и их уверенности в долгосрочных перспективах ведения бизнеса.

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, этот тренд не просто продолжает набирать силу, но и выводит средний возраст предпринимателей в секторе МСП на новый уровень. В 2025 году средний возраст предпринимателя в среднем и малом бизнесе приблизился к 36 годам — границе «молодёжного бизнеса».

Самые популярные — IT и реклама

В возрастной группе до 25 лет более 247 тысяч индивидуальных предпринимателей, из них 13,2% выбрали именно креативные направления. Это превращает их в основную силу, определяющую рост в данном сегменте. В целом же, доля молодых предпринимателей до 35 лет среди всех ИП в креативных индустриях составляет более 40%.

Среди направлений, которые выбирают молодые предприниматели, наибольшее внимание привлекают реклама и PR, а также разработка ПО и IT-услуги. Более 50% всех молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет, а также в промежутке 26-35 лет выбирают эти направления для открытия своего бизнеса.

Тренд очевидный: молодёжь всё чаще находит возможности для развития в высокотехнологичных и инновационных отраслях — это открывает новые горизонты для бизнес-проектов в этих сферах.

Снижение интереса к блогосфере

Ещё один явный тренд — снижение интереса к блогосфере среди молодых предпринимателей до 25 лет. Только 5,8% бизнесменов в этой возрастной группе рассматривают блогосферу как основное бизнес-направление. При этом среди более старших предпринимателей 26–35 лет этот показатель неожиданно выше и достигает 7,5%.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что блогинг уже не воспринимается как единственная бизнес-модель для молодёжи. С переходом на новые цифровые технологии и ростом интереса к инновационным отраслям молодёжь всё чаще выбирает более прибыльные и перспективные направления.

Контекст

Рынок предпринимательства в России продолжает молодеть. Молодёжь не только выбирает креативные индустрии, но и постепенно становится основной движущей силой этого сегмента. Это открывает новые перспективы для развития высокотехнологичных отраслей, улучшает динамику рынка и требует изменений в поддерживающей инфраструктуре для малого и среднего бизнеса.

Для банков и инвесторов это сигнал — стоит активнее ориентироваться на креативные стартапы, развивающиеся в цифровых и инновационных сферах. В перспективе молодёжь будет продолжать оставаться ключевым фактором роста, требующим новых продуктов и решений, нацеленных на поддержание и расширение предпринимательской активности в стране.