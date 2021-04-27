Пионеры, лидеры и разрушители: Time составил топ-100 влиятельных компаний планеты

Журнал Time впервые составил не топ-100 людей, а топ-100 влиятельных компаний планеты и разделил их на пять категорий: пионеры, лидеры, инноваторы, титаны и разрушители. Представителей России среди них нет.

В списке «пионеров» примечательными выглядят fashion-компания певицы Рианны Savage X Fenty, мобильное приложение для отслеживания активности Strava, фармгруппа Tilray, производящая продукты из каннабиса.

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В списке «лидеров»: Volkswagen, взявшая фокус на производство электрокаров, Pfizer and Biontech, разработавшая вакцину от COVID-19, производитель игрушек из США Mattel.

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В списке «инноваторов»: социальная сеть TikTok, разработчик видеоигр Epic Games, китайский производитель дронов и видеооборудования DJI.

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В списке «титанов»: крипто биржа Coinbase, платежная система PayPal, ритейл-гигант Walmart.

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В списке «разрушителей»: Tesla и SpaceX Илона Маска, служба подписки на контент OnlyFans, сервис для онлайн-образования Coursera.

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Полный список можно посмотреть на сайте журнала Time.

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