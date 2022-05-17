Эксперты составили топ частых страховых случаев при аренде квартир

Эксперты проанализировали рынок аренды квартир и пришли к выводу, что в 90% случаев к страховщикам обращаются собственники квартир, а не те, кто снимает эти квартиры в аренду. Из самых курьезных случаев – пропажа туалетного стульчака с доводчиком, за которую хозяин получил страховую выплату.

Страховые случаи, с которыми чаще других сталкиваются арендодатели и наниматели, обозначили эксперты «Яндекс.Аренды» и «Манго Страхования». Специалисты анализировали собственные данные за последние полгода.

Самым распространенным (25%) поводом обращения в страховую компанию стал отъезд нанимателей из арендуемой квартиры раньше срока, указанного в договоре. Примерно столько же собственником обращались за компенсацией к страховщикам из-за испорченного имущества в квартире, например, сломанная балка кровати или порезы на кухонной столешнице.

«Из-за экономии и предвзятого отношения к страховым компаниям собственники редко страхуют свою недвижимость, особенно при сдаче в аренду. К тому же, еще недавно страховок для аренды не было, и собственники защищались депозитом», – отметил директор по партнерствам «Манго Страхование» Дмитрий Сидоркин.

Максимальная сумма, которую страховая возместила собственнику – 195 тысяч рублей за затопление квартиры.

«Самым курьезным случаем стала пропажа туалетного сидения с доводчиком. Хозяин оценил его в 2,5 тысячи рублей и получил возмещение», – рассказали авторы исследования.

Наниматели же чаще всего обращаются в страховую компанию за возмещением из-за наличия в квартире насекомых и внезапных поломок бытовой техники.

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