Путин поручил назначить ответственных за цифровую трансформацию в регионах России

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам определить чиновников, ответственных за цифровую трансформацию в регионах страны. Они будут курировать процесс перевода социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ определить заместителей руководителей, ответственных за цифровую трансформацию ... в целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат и направить соответствующую информацию в правительство РФ», — говорится в перечне поручений президента.

На выполнение этой задачи Путин отвел срок до 1 декабря 2020 года.

Ранее эта тема обсуждалась в сентябре на совещании главы государства с членами правительства. Тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что заместители руководителей, ответственные за этот процесс, уже появились на федеральном уровне, и аналогичные назначения теперь необходимы на региональном уровне.

Также по итогам сентябрьского совещания президент поручил Минэкономразвития России проанализировать практику применения внесудебной процедуры банкротства для граждан «в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить ее совершенствование». Ответственным за эту задачу назначен глава ведомства Максим Решетников, доклад которого Путин ждет до 1 марта 2021 года.

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