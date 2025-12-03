«Тихое увольнение» снова в тренде на рынке труда в 2026-м

Тренд на рынке труда 2026-го — «тихое увольнение»: 30% компаний в России второй год сталкиваются с этим явлением
Фото: Maskot / Getty Images
SuperJob изучил масштаб «тихого увольнения» в российских компаниях — когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и ничего сверх этого. В 2025 году о таких случаях сообщили 29% работодателей, в 2024-м — 31%. Чаще всего респонденты объясняют это выгоранием и отсутствием понятных карьерных перспектив.
3 из 10 компаний сталкиваются с «тихим увольнением»
«Тихое увольнение» (quiet quitting) — неофициальный термин. Так HR-специалисты и психологи описывают ситуацию, когда сотрудник формально, но безынициативно продолжает работать в компании и ограничивается только тем функционалом, что прописан в трудовом договоре.
Согласно исследованию SuperJob, в 2025 году с такими случаями столкнулись 29% работодателей. Это практически столько же, сколько и годом ранее — тогда о «тихом увольнении» сообщали 31% компаний.
56% работодателей утверждают, что подобного явления в их компаниях нет, еще 15% затруднились ответить.
13% компаний в ответ на «тихое увольнение» увольняют по-настоящему
Первой реакцией работодателя в 75% случаев становится попытка поговорить с сотрудником и выяснить причины поведения. 35% предлагают изменить задачи или перейти на другую позицию. 26% прекращают выплачивать премии и бонусы, а 13% увольняют таких сотрудников.
В каждой четвертой компании «тихое увольнение» становится поводом пересмотреть функционал сотрудника.
Главные причины «тихого увольнения» — выгорание и отсутствие перспектив
Экономически активные россияне называют две ключевые причины «тихого увольнения»:
- выгорание — 53%,
-
отсутствие карьерного роста — 50%.
18% респондентов считают, что таким поведением сотрудники в том числе добиваются повышения зарплаты. 9% участников опроса связывают «тихое увольнение» с ошибками руководства и слабой организацией рабочих процессов. 7% уверены, что сотрудники ведут себя так потому, что совмещают основную должность со второй работой.
Молодёжь чаще связывает «тихое увольнение» с усталостью
Женщины чаще мужчин называют причиной «тихого увольнения» эмоциональное истощение — 55% против 51%. Особенно заметен этот фактор среди респондентов младше 35 лет, где показатель достигает 59% (в старших группах — 48–50%).
Похожая динамика наблюдается и в разрезе образования: респонденты с высшим образованием чаще говорят о выгорании (55% против 51% у обладателей среднего профессионального образования), чаще отмечают отсутствие карьерных перспектив (54% против 50%) и чаще рассматривают «тихое увольнение» как способ давления на зарплату (21% против 16%).
Среди респондентов с доходом выше 150 тыс. рублей чаще всего называют отсутствие карьерных перспектив — так ответили 55% участников опроса. Выгорание в этой группе упоминают реже — 47%.
Сотрудники стали чаще говорить о выгорании
Динамика по сравнению с 2024 годом показывает, что «тихое увольнение» всё сильнее подпитывается усталостью сотрудников: доля респондентов, говорящих о выгорании, выросла с 52% до 53%.
Также выросла доля респондентов, которые связывают «тихое увольнение» с наличием у сотрудников второй работы: в 2024 году так считали 5%, в 2025-м — уже 7%.
