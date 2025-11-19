ИИ в России: 87% пользователей общаются с нейросетью вежливо

По данным опроса «Лаборатории Касперского», 87% россиян чаще всего разговаривают с чат-ботами вежливо и корректно, однако 19% пользователей признаются, что иногда могут нагрубить программе. Исследование подчёркивает: этика взаимодействия с алгоритмами ещё только формируется.

В приоритете — цифровой этикет и вежливость

По данным опроса, многие пользователи уже выработали собственные ритуалы общения с ИИ. Так, часть аудитории воспринимает чат-ботов как почти полноценных собеседников и переносит на цифровые сервисы привычные нормы бытовой коммуникации. 43% всегда приветствуют нейросети перед началом диалога, а 30% — прощаются в конце разговора.

Более того, 53% респондентов никогда не критикуют нейросети, предпочитая сохранять нейтральный или деликатный тон. Почти половина участников опроса (46%) благодарят программы за помощь, а каждый пятый иногда хвалит чат-бот.

Ощущение безопасности очеловечивает ИИ

Как отмечает психолог сервиса Alter Елена Сорокина, мягкая манера общения с чат-ботами связана с ощущением безопасности: ИИ не перебивает, не оценивает и не проявляет эмоций. Она также указывает на эффект антропоморфизма — склонность людей приписывать неживым объектам человеческие свойства. Это помогает структурировать взаимодействие и делает цифровое общение более привычным.

По словам специалиста, технологии усиливают базовые человеческие потребности — в понятном диалоге, уважительном тоне и предсказуемом ответе, даже если собеседник является искусственным интеллектом.

Конфликты случаются — но ИИ приучен смягчать диалог

Тем не менее значительная часть пользователей допускает эмоциональные реакции в диалоге с ИИ. 51% россиян хотя бы иногда спорят с чат-ботами, 30% подшучивают над ними, а 12% время от времени прибегают к оскорблениям. Исследование фиксирует, что даже при понимании «ненастоящести» собеседника люди склонны переносить на взаимодействие с ИИ собственные эмоциональные модели поведения.

При этом, как подчёркивают эксперты «Лаборатории Касперского», многие языковые модели всё же обучены снижать конфликтность и смягчать диалог при агрессивной коммуникации.