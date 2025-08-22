«Делимобиль» отчитался за первое полугодие 2025-го

«Делимобиль» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2025 года. Выручка компании прибавила 16% и достигла 14,7 млрд рублей, а число пользователей перевалило за 12 млн. Но радость неполная: EBITDA упала почти вдвое, а вместо прибыли сервис зафиксировал убыток в 1,9 млрд рублей.

Рост клиентов и тормозящий автопарк

«Делимобиль» удержал рост аудитории на фоне кризисного такси и подорожавших личных машин: клиентов стало 12,4 млн (+19% год к году). Но расширять автопарк компания не спешит — ставка сделана на партнёрские схемы и «умное» перераспределение машин. В итоге новые регионы появились — Челябинск, Ярославль и Краснодар, — но парк растёт без новых кредитов.

Рекламные деньги спасают маржу

Сервис впервые показал значимые доходы вне аренды: прочая выручка выросла в 12 раз и составила 363 млн рублей, в основном за счёт рекламных контрактов. Для «Делимобиля» это новый источник маржи, который помогает сглаживать давление затрат.

Машины «Навсегда» и вторичный рынок

Продажа списанных авто стала заметной строкой бизнеса. Полугодовая выручка от реализации автомобилей взлетела до 848 млн рублей (+170%). На драйве — тариф «Навсегда»: долгосрочная аренда с последующим выкупом. Компания планирует реализовать до 5 тысяч машин за год.

Инфраструктура подросла — расходы взорвались

Крупнейший костяк убытка — вложения в операционку. «Делимобиль» построил сеть СТО и запустил распределительный центр автозапчастей в Подмосковье. На этом фоне аренда и эксплуатация выросли в 3,5 раза, расходы на персонал — в 2,3 раза. Задача теперь — не строить, а оптимизировать.

Финансы в минусе, долг под контролем

EBITDA снизилась до 1,9 млрд рублей, рентабельность — с 23% до 13%. Финансовые расходы выросли на 54%, а итог — минус 1,9 млрд рублей чистого убытка против прибыли годом ранее. Долг остаётся высоким — 30,9 млрд рублей, но показатель «Чистый долг/EBITDA» компания обещает снизить до 4х к концу года.

Кадры и облигации

В компании сменился CEO: пост занял Владимир Садовин, а экс-глава Елена Бехтина ушла в совет директоров. «Делимобиль» разместил новые облигации на 5,5 млрд рублей и запустил buyback акций для мотивации сотрудников.

Новые тарифы и безопасность

Сервис расширил функционал: появился календарь бронирования «Рент» и тариф «Межгород» для поездок между городами. В аварийности тоже сдвиг: число ДТП по вине пользователей снизилось на 19%. В Москве компания интегрировалась с Mos.ru — водителей будут проверять на благонадёжность.

Взгляд из офиса

Гендиректор Владимир Садовин объясняет: полугодие ушло на завершение инвестиций в инфраструктуру. «Это фундамент для долгосрочного роста», — уверен он. Но признаёт: на бизнес давят жёсткая денежно-кредитная политика и сбои в геолокации. Главный фокус менеджмента — оптимизация издержек и удержание прибыльности на уровне каждой машины.

Контекст

Делимобиль — крупнейший каршеринг в России и лидер по автопарку в мире. Компания работает с 2015 года, сейчас её парк превышает 30 тыс. машин, а зарегистрированных пользователей — более 12 млн.

