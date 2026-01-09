Упрощённый ввоз электроники в РФ продлили до конца 2026-го

Правительство продлило особый порядок импорта электронной техники в Россию до конца 2026 года — соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Режим позволяет ввозить устройства с криптографическими функциями по упрощённой процедуре и должен снизить риски перебоев с поставками электроники.

Какие устройства попадают под упрощённый режим

Решение касается техники, для которой требуется нотификация из-за наличия криптографических функций или средств шифрования. В эту категорию входят смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры, микросхемы и радиосвязное оборудование.

Продление режима означает, что участники рынка смогут и дальше использовать упрощённые процедуры при ввозе таких устройств, не возвращаясь к прежнему, более сложному порядку оформления документов.

Как работает процедура оформления устройств сейчас

Ранее для получения нотификации производители и импортёры были обязаны обращаться в профильное подразделение при ФСБ России. Теперь оформление происходит через отраслевые ассоциации, перечень которых закреплён отдельным правительственным постановлением.

Это сокращает сроки и снижает административную нагрузку на компании, работающие с импортной электроникой, в том числе в сегментах B2B и промышленного оборудования.

Отдельные послабления для производства

Дополнительные условия предусмотрены для электронных компонентов, которые ввозятся в Россию в качестве комплектующих для промышленной сборки. В таких случаях таможенным органам разрешено не предоставлять сведения о наличии нотификации.

Мера призвана упростить работу производственных предприятий и снизить издержки при выстраивании технологических цепочек внутри страны.

Контекст

Впервые упрощённый порядок импорта электроники был введён в мае 2022 года — одновременно с запуском механизма параллельного импорта. Тогда Минпромторг утвердил перечень товаров, которые можно ввозить без согласия правообладателя.

В список вошли более 50 категорий продукции. Среди них — компьютерная и телеком-техника, электроника и комплектующие, медицинское и промышленное оборудование, запчасти, одежда и обувь.