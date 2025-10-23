Яндекс выпустит 20 000 роботов-доставщиков к концу 2027-го

Яндекс готовится к массовому производству автономных роботов-доставщиков: уже через год компания будет выпускать по 1 300 устройств в месяц. И если в 2024-м году в планах было запустить 260 новых роверов, то к концу 2027-го их общее количество достигнет 20 000. Серийное производство должно помочь решить проблему дефицита курьеров и снизить стоимость доставки.

Четвёртое поколение: ниже себестоимость, выше проходимость

Роботы нового поколения должны стать первой линейкой роверов, которые Яндекс будет выпускать серийно. Чтобы удешевить производство, компания упростила их конструкцию и снизила себестоимость. При этом функциональность доставщиков значительно расширена. Главные улучшения — новая подвеска, обеспечивающая проходимость в сложных условиях, и усовершенствованный лидар, который строит более точную 3D-карту окружения.

Новые роверы способны проехать до 70 км на одном заряде, а замена батареи занимает считаные секунды. Это позволяет работать круглосуточно — в дождь, снег и при отрицательных температурах. Кроме того, у моделей 4.0 появился разделяемый грузовой отсек, что позволяет доставлять сразу два заказа за один рейс.

Цена «рободоставки» станет ниже, чем доставка человеком

Первые роботы четвёртого поколения выйдут на улицы в ноябре 2025 года. Первые роботы четвёртого поколения выйдут на маршруты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и ряде других городов, где уже сформирована инфраструктура для автономной доставки. Они будут работать не только для сервисов Яндекс Еда, Лавка и Доставка, но и на коммерческих заказах партнёрских компаний — в том числе ресторанов и розничных сетей.

С 2019 года стоимость доставки роботами снизилась почти в пять раз и стала сопоставима с курьерской. После запуска серийных моделей цена «рободоставки» станет ниже, чем доставка человеком. По расчётам Яндекса, через два года каждый десятый курьерский заказ в экосистеме компании будет выполняться роботом.

Законный статус и масштабирование рынка

Масштабное производство совпадает по времени с началом действия экспериментального правового режима для роботов-доставщиков, утверждённого Минэкономразвития летом 2025 года. Документ впервые называет роверов участниками движения и определяет для них правила:

лимит скорости — 25 км/ч (на тротуарах — до 10 км/ч),

обязательное страхование на 500 тыс. рублей,

регистрационные номера и QR-код для идентификации.

За ДТП будет отвечать представитель компании, а не сам робот.

В пилотном проекте участвуют 37 регионов, включая Удмуртию, Татарстан и Иркутскую область. По расчётам Минэкономики, к концу 2026 года в стране будет действовать около 2 700 роверов, выполняющих почти полмиллиона доставок в год.

Контекст

Роботы-доставщики Яндекса работают с 2019 года — сначала их запустили в Москве, затем в Иннополисе и Мурино. Сейчас в эксплуатации более 160 устройств, а общее число доставок превысило 250 тысяч. По словам представителей компании, накопленный опыт эксплуатации помог создать систему, пригодную для масштабирования и адаптированную к российскому климату.

Эксперты называют запуск серийных роверов одним из крупнейших шагов в развитии автономной логистики в России.





