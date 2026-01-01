Как бизнес использовал ИИ в 2025-м — мнение рынка о трендах

В 2025 году искусственный интеллект в российских компаниях перестал быть экспериментом и стал полноценным рабочим инструментом. Эксперты отмечают, что ИИ активно внедряется в финансовом секторе, ритейле, телекоммуникациях, производстве и энергетике. Технологии помогают автоматизировать рутинные процессы, оптимизировать цепочки поставок и повышать качество клиентского сервиса.

Главный тренд 2025 года — автономные ИИ-агенты

Ключевые ИИ-решениями 2025 года стали компьютерное зрение, рекомендательные системы и генеративный ИИ с ассистентами, отмечает предприниматель и основатель проекта «Умный стикер» Даниил Бредихин. По его словам, сегодня в России компьютерное зрение используется на 36 тыс. предприятий для видеоаналитики, умных полок и контроля качества.

«Рекомендательные системы (RecSys) и NLP регулярно применяются в e-commerce и клиентском сервисе для персонализации, повышая конверсию до 25–35%», — отмечает предприниматель и основатель проекта «Умный стикер» Даниил Бредихин.

По словам Артура Кольцова, сооснователя маркетплейса нейросетей Chad AI, главным трендом 2025 года стали автономные ИИ-агенты, которые могут выполнять целые цепочки задач. Именно в этом году лидеры ИИ-рынка выпустили своих ассистентов, Так, OpenAI выпустила СhatGPT Agent, Microsoft — Copilot, а Яндекс разработал сразу несколько ИИ-агентов для браузера.

Сегодня они только учатся самостоятельно добавлять товары в корзину, выбирать билеты на концерт, бронировать столик в ресторане или проводить многоэтапное исследование. Уже в 2026 году, по прогнозам Артура Кольцова, ИИ сможет действовать автономно — без постоянного вмешательства человека.

Главные проблемы бизнеса — недоверие к ИИ и нехватка квалифицированных кадров

В 2025 году компании столкнулись с четырьмя ключевыми барьерами при внедрении ИИ, отмечает Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Среди них:

Нехватка специалистов, способных интегрировать нейросети в реальные процессы и контролировать метрики и безопасность;

Нестабильность генеративного ИИ, когда один и тот же запрос может давать разные результаты;

Проблемы с качеством данных, если данные разрозненны, то ИИ начинает давать нестабильный эффект;

Высокие инфраструктурные расходы, заставляющие искать более экономные схемы и компактные модели.

Кроме того, компании не используют нейросети из-за дефицита вычислительных мощностей, высокой стоимости серверного оборудования и сложностей масштабирования ИИ-проектов, отмечает Дмитрий Юдин, руководитель направления ИИ Cloud.ru.

Ключевым барьером для внедрения нейросетей в российских компаниях остаётся нехватка кадров и дефицит прикладной экспертизы, отмечает Александр Тугов, директор AI-вертикали в Selectel.

ИИ в компаниях — больше не тренд, а прикладной инструмент

По словам Даниила Бредихина, ИИ в компаниях перестал быть экспериментальной технологией и всё чаще используется как прикладной инструмент. Компании перестали рассматривать технологии как модный тренд и начали включать ИИ в постоянные бюджеты с требованием четкого ROI.

«Венчурные вложения в ИИ-стартапы выросли втрое до $33 млн в 2024-м, а в начале 2025 года за 4 месяца достигали уже $6,96 млн», — отмечает предприниматель и основатель проекта «Умный стикер» Даниил Бредихин.

Крупные игроки, такие как Сбер, МТС и Яндекс, расширяют команды ML-инженеров и запускают собственные ИИ-платформы, тогда как малый и средний бизнес чаще использует готовые решения на основе искусственного интеллекта, отмечает Артур Кольцов, сооснователь маркетплейса нейросетей Chad AI.

Государство также поддерживает стартапы и исследования: в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», на период 2024-2026 годов были выделены 15,7 млрд руб.

ИИ позволяет сосредоточиться на креативе, а не рутине

ИИ стал полноценным помощником авторов и продюсеров. Как сообщили в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга», уже сегодня нейросети помогают создавать обложки, субтитры и описания видео для хостингов. В телевизионной сфере ИИ помог произвести ремастеринг сериала, снятого в 2000-х: с помощью нейросетей удалось улучшить изображение и звук.

«Главный принцип «Газпром-Медиа Холдинга» — ИИ не заменяет людей, а усиливает экспертизу и эффективность команд. Он становится надёжным помощником, который берёт на себя рутинные процессы и даёт творческим специалистам больше свободы для главного — новых идей, экспериментов и развития контента», — подчёркивают в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга».

В креативных компаниях ИИ облегчает поиск визуальных референсов, создание презентаций и сценариев. В пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга» отмечают, что задачи, которые раньше занимали дни, теперь выполняются за минуты, что позволяет сценаристам и дизайнерам сосредоточиться на креативе, а не на рутине.

ИИ экономит трудозатраты

В 2025 году ИИ стал использоваться сотрудниками автоматически, «на фоне» их основной деятельности. По словам Юрия Волошина, директора по продукту Битрикс 24, нейросети автоматизируют CRM-процессы, видеозвонки и аудиозадачи: распознают речь, заполняют карточки и ставят задачи, увеличивая количество обработанных звонок в 1,5 – 2 раза.

«Расходы на такую технологию минимальные. По сути, это позволяет сократить потребность в найме до 50%», — отмечает Юрий Волошин, директор по продукту Битрикс24.

Автоматизация через ИИ-агентов позволяет сотрудникам использовать нейросети практически незаметно: ассистенты подсказывают действия, направляют и помогают выполнять задачи.

«Для офисных функций ИИ стал “редактором-экспертом” — им генерируют дайджесты, документы, факты, переводы, что экономит трудозатраты и стабилизирует качество», — рассказывает Алексей Корнеев, учредитель Teamjet.

В 2026 году вырастет спрос на рассуждающие ИИ-модели

В 2025 году ИИ перешёл в фазу промышленной эксплуатации в отраслях с большими массивами данных — прежде всего в финтехе, ритейле, телекоме и ИТ, отмечает Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал». По его словам, в «Альфа-Капитале» ИИ-оператор уже обрабатывает около 40% обращений клиентов в мобильном приложении, а более 67% сотрудников регулярно используют внутренние инструменты на базе нейросетей.

«В 2026 ключевой тренд — переход от “ассистент отвечает” к “агент выполняет”: ИИ начинает не только советовать, но и предпринимать шаги в системах. При этом рынок будет требовать большей надежности и управляемости: вырастет спрос на рассуждающие модели» — рассказывает Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Также растёт тренд на аренду вычислительных мощностей. Александр Тугов, директор AI-вертикали в Selectel, объясняет это высокой стоимостью ИИ-инфраструктуры, долгими сроками поставок и риском неверного выбора конфигурации, из-за чего компании всё чаще предпочитают арендовать ресурсы вместо покупки.