В 2025 году ИИ — новая норма для бизнеса: он уже повышает конверсию, но пока масштабированию мешает нехватка кадров
Как бизнес использовал ИИ в 2025-м — мнение рынка о трендах
Главный тренд 2025 года — автономные ИИ-агенты
Ключевые ИИ-решениями 2025 года стали компьютерное зрение, рекомендательные системы и генеративный ИИ с ассистентами, отмечает предприниматель и основатель проекта «Умный стикер» Даниил Бредихин. По его словам, сегодня в России компьютерное зрение используется на 36 тыс. предприятий для видеоаналитики, умных полок и контроля качества.
«Рекомендательные системы (RecSys) и NLP регулярно применяются в e-commerce и клиентском сервисе для персонализации, повышая конверсию до 25–35%», — отмечает предприниматель и основатель проекта «Умный стикер» Даниил Бредихин.
По словам Артура Кольцова, сооснователя маркетплейса нейросетей Chad AI, главным трендом 2025 года стали автономные ИИ-агенты, которые могут выполнять целые цепочки задач. Именно в этом году лидеры ИИ-рынка выпустили своих ассистентов, Так, OpenAI выпустила СhatGPT Agent, Microsoft — Copilot, а Яндекс разработал сразу несколько ИИ-агентов для браузера.
Сегодня они только учатся самостоятельно добавлять товары в корзину, выбирать билеты на концерт, бронировать столик в ресторане или проводить многоэтапное исследование. Уже в 2026 году, по прогнозам Артура Кольцова, ИИ сможет действовать автономно — без постоянного вмешательства человека.
Главные проблемы бизнеса — недоверие к ИИ и нехватка квалифицированных кадров
В 2025 году компании столкнулись с четырьмя ключевыми барьерами при внедрении ИИ, отмечает Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».
Среди них:
- Нехватка специалистов, способных интегрировать нейросети в реальные процессы и контролировать метрики и безопасность;
- Нестабильность генеративного ИИ, когда один и тот же запрос может давать разные результаты;
- Проблемы с качеством данных, если данные разрозненны, то ИИ начинает давать нестабильный эффект;
- Высокие инфраструктурные расходы, заставляющие искать более экономные схемы и компактные модели.
Кроме того, компании не используют нейросети из-за дефицита вычислительных мощностей, высокой стоимости серверного оборудования и сложностей масштабирования ИИ-проектов, отмечает Дмитрий Юдин, руководитель направления ИИ Cloud.ru.
Ключевым барьером для внедрения нейросетей в российских компаниях остаётся нехватка кадров и дефицит прикладной экспертизы, отмечает Александр Тугов, директор AI-вертикали в Selectel.
ИИ в компаниях — больше не тренд, а прикладной инструмент
По словам Даниила Бредихина, ИИ в компаниях перестал быть экспериментальной технологией и всё чаще используется как прикладной инструмент. Компании перестали рассматривать технологии как модный тренд и начали включать ИИ в постоянные бюджеты с требованием четкого ROI.
«Венчурные вложения в ИИ-стартапы выросли втрое до $33 млн в 2024-м, а в начале 2025 года за 4 месяца достигали уже $6,96 млн», — отмечает предприниматель и основатель проекта «Умный стикер» Даниил Бредихин.
Крупные игроки, такие как Сбер, МТС и Яндекс, расширяют команды ML-инженеров и запускают собственные ИИ-платформы, тогда как малый и средний бизнес чаще использует готовые решения на основе искусственного интеллекта, отмечает Артур Кольцов, сооснователь маркетплейса нейросетей Chad AI.
Государство также поддерживает стартапы и исследования: в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», на период 2024-2026 годов были выделены 15,7 млрд руб.
ИИ позволяет сосредоточиться на креативе, а не рутине
ИИ стал полноценным помощником авторов и продюсеров. Как сообщили в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга», уже сегодня нейросети помогают создавать обложки, субтитры и описания видео для хостингов. В телевизионной сфере ИИ помог произвести ремастеринг сериала, снятого в 2000-х: с помощью нейросетей удалось улучшить изображение и звук.
«Главный принцип «Газпром-Медиа Холдинга» — ИИ не заменяет людей, а усиливает экспертизу и эффективность команд. Он становится надёжным помощником, который берёт на себя рутинные процессы и даёт творческим специалистам больше свободы для главного — новых идей, экспериментов и развития контента», — подчёркивают в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга».
В креативных компаниях ИИ облегчает поиск визуальных референсов, создание презентаций и сценариев. В пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга» отмечают, что задачи, которые раньше занимали дни, теперь выполняются за минуты, что позволяет сценаристам и дизайнерам сосредоточиться на креативе, а не на рутине.
ИИ экономит трудозатраты
В 2025 году ИИ стал использоваться сотрудниками автоматически, «на фоне» их основной деятельности. По словам Юрия Волошина, директора по продукту Битрикс 24, нейросети автоматизируют CRM-процессы, видеозвонки и аудиозадачи: распознают речь, заполняют карточки и ставят задачи, увеличивая количество обработанных звонок в 1,5 – 2 раза.
«Расходы на такую технологию минимальные. По сути, это позволяет сократить потребность в найме до 50%», — отмечает Юрий Волошин, директор по продукту Битрикс24.
Автоматизация через ИИ-агентов позволяет сотрудникам использовать нейросети практически незаметно: ассистенты подсказывают действия, направляют и помогают выполнять задачи.
«Для офисных функций ИИ стал “редактором-экспертом” — им генерируют дайджесты, документы, факты, переводы, что экономит трудозатраты и стабилизирует качество», — рассказывает Алексей Корнеев, учредитель Teamjet.
В 2026 году вырастет спрос на рассуждающие ИИ-модели
В 2025 году ИИ перешёл в фазу промышленной эксплуатации в отраслях с большими массивами данных — прежде всего в финтехе, ритейле, телекоме и ИТ, отмечает Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал». По его словам, в «Альфа-Капитале» ИИ-оператор уже обрабатывает около 40% обращений клиентов в мобильном приложении, а более 67% сотрудников регулярно используют внутренние инструменты на базе нейросетей.
«В 2026 ключевой тренд — переход от “ассистент отвечает” к “агент выполняет”: ИИ начинает не только советовать, но и предпринимать шаги в системах. При этом рынок будет требовать большей надежности и управляемости: вырастет спрос на рассуждающие модели» — рассказывает Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».
Также растёт тренд на аренду вычислительных мощностей. Александр Тугов, директор AI-вертикали в Selectel, объясняет это высокой стоимостью ИИ-инфраструктуры, долгими сроками поставок и риском неверного выбора конфигурации, из-за чего компании всё чаще предпочитают арендовать ресурсы вместо покупки.
