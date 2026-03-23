В 2026-м количество вакансий снизилось на 20% — а число резюме выросло на 34%: чаще всего работу ищут в туризме

В I квартале 2026 года рынок труда в России показывает неоднозначную динамику, выяснили аналитики SuperJob. Количество вакансий снизилось на 20% год к году, тогда как число резюме выросло на 34%. Изменилась и структура роста зарплат — самый слабый показатель приходится на сферу IT, а самый высокий — на медицину. Тем временем конкуренция увеличивается и сложнее всего сейчас начинающим специалистам.

Работодатели стали реже открывать новые позиции

К I кварталу 2026 года количество вакансий на рынке труда сократилось на 20% за год, а за два года — на 12%. Одновременно число резюме выросло на 34% за год и на 70% за два года.

SuperJob называет это главным парадоксом квартала: демографическая ситуация остаётся неблагоприятной, но работодатели всё равно сокращают найм и чаще делают ставку на удержание действующих сотрудников, а не на набор новых.

Зарплаты в IT растут медленнее других сфер

По данным SuperJob, по итогам января 2026 года инфляция составила 4,87% в Москве и 6% по России в целом. Рост зарплатных предложений всё ещё опережает эти значения, но динамика уже заметно слабее, чем в предыдущие годы.

Самый высокий рост зарплатных предложений в Москве за год зафиксирован в медицине и технических специальностях. Динамика по ключевым сферам:

медперсонал — +11,9%;

ИТР в строительстве — +10,9%;

банки — +10,7%;

кадры — +10,6%;

ИТР в промышленности — +10,1%;

ритейл — +9,7%;

маркетинг, реклама, PR — +7,2%;

рабочие в промышленности — +6,8%;

транспорт и склад — +6,2%;

IT — +5,6%;

рабочие в строительстве — +5,4%.

Ритейл — на первом месте по спросу на персонал

Ритейл занял первую строчку среди сфер с наибольшим спросом на сотрудников. На втором месте — промышленность и производство, на третьем — строительство, проектирование и недвижимость.

За год количество вакансий в ритейле сократилось на 20%, в промышленности — на 14%, в строительстве — на 13%, в транспорте и логистике — на 15%, в медицине и фармацевтике — на 13%, в туризме и общепите — на 14%.

Единственной сферой из топ-10, где количество вакансий выросло, стали службы доставки: плюс 2%. SuperJob объясняет лидерство ритейла высокой текучестью персонала: в этой отрасли рекрутинг идёт непрерывно.

Наибольшее количество резюме приходится на сферу туризма

По числу новых резюме рынок в целом прибавил 34%, но в отдельных сегментах рост оказался ещё выше.

Сфера услуг и потребления:

туризм, гостиницы и общепит — +37%;

ритейл — +32%;

услуги, ремонт, сервис — +25%.

Логистика и доставка:

транспорт, логистика, склад, ВЭД — +33%;

службы доставки — +31%.

Строительство и промышленность:

строительство, проектирование, недвижимость — +30%;

промышленность, производство — +23%.

Социальные сферы, IT:

наука и образование — +29%;

IT, интернет, связь, телеком — +26%;

медицина, фармацевтика — +19%.

Компании предпочитают экономить без сокращения штата

Опрос работодателей, который SuperJob провёл в феврале 2026 года, показал, что массовые сокращения идут или планируются только в 2% компаний. Небольшие сокращения ради оптимизации численности проходят в 13% организаций, ещё 3% только планируют такие меры. 79% работодателей ответили, что сокращений у них нет.

SuperJob уточняет, что компании в первую очередь расстаются с неэффективными сотрудниками и сворачивают проекты, которые не оправдали затрат. Даже бизнес, столкнувшийся с финансовыми трудностями, чаще выбирает другие меры экономии — например, неполный рабочий день или сокращённую рабочую неделю.

Бизнес сокращает найм, несмотря на дефицит кадров

Уровень безработицы, по данным Росстата, в январе 2026 года составил 2,2%, однако вакансий становится меньше. Как указывает SuperJob, на место ушедших по собственному желанию сотрудников компании стали реже искать замену.

Часть задач ушедших работников автоматизируется, а часть распределяется между оставшимися членами команды. Это позволяет бизнесу сдерживать расширение штата даже при сохраняющемся дефиците трудовых ресурсов.

Сроки найма начали сокращаться

По данным опроса рекрутеров, в 2026 году средний срок закрытия вакансии рабочего составляет 28 дней, линейного специалиста — 25 дней, руководителя — 30 дней.

В 2025 году эти показатели были выше: 35 дней для рабочих, 31 день для линейного персонала и 33 дня для руководителей. В итоге сроки сократились на 20% по рабочим вакансиям, на 19% по линейному персоналу и на 9% по управленческим позициям.

В большинстве компаний на удалёнке работает менее 10% штата

В феврале 2026 года доля вакансий на удалёнке и в гибридном формате составила 9–10% от общего числа предложений работы по России. В IT этот показатель выше — 33–35%.

Сотрудники, работающие в дистанционном режиме, сегодня есть в 35% компаний. В 75% таких организаций на удалёнке работает менее 10% штата, а ещё в 13% компаний — от 10 до 20% сотрудников. SuperJob фиксирует, что работодатели всё чаще отказываются от этого формата.

Соискатели активно ищут подработку в финансах, PR и медицине

Число вакансий на подработку, совместительство и неполную занятость выросло на 11% за год и на 41% за два года. Число резюме в этом сегменте прибавило 9% за год и 47% за два года.

По данным SuperJob, чаще всего подработку в феврале 2026 года искали:

в продажах,

бухгалтерии и финансах,

доставке,

медицине,

удалённой поддержке клиентов,

общепите,

дизайне,

юриспруденции,

маркетинге и PR.

В исследовании подчёркивается, что платформенная занятость влияет на настроение на рынке труда. Наличие альтернативных форм заработка снижает страх потери основной работы.

Конкуренция среди молодежи растёт — тяжелее всего джунам в IT

SuperJob отдельно выделяет молодых специалистов и отмечает, что конкуренция среди них продолжает расти, а вакансий без опыта становится меньше. Наиболее жёсткая ситуация — у джунов в IT.

Сейчас только 9% всех IT-вакансий рассчитаны на кандидатов без опыта или с опытом менее года. Ещё 36% приходится на вакансии с опытом от 1 до 3 лет, 44% — от 3 до 6 лет, 11% — более 6 лет.

Одновременно новым стандартом для работодателя становится универсальный специалист: человек, который глубоко знает свою сферу и умеет работать с ИИ — ставить задачи, проверять и интерпретировать результаты.

SuperJob прогнозирует дальнейшее снижение найма

В прогнозе на следующие месяцы сервис указывает, что массовых сокращений не будет, но объём найма продолжит снижаться. Зарплатные предложения, по оценке SuperJob, будут расти только для высококвалифицированных специалистов.

Рынок труда, как сказано в обзоре, адаптируется за счёт уже выбранных инструментов: платформенной занятости, оптимизации, ИИ и неполной занятости.