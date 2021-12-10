Первый полет беспилотника Hi-Fly Taxy показали в Белгородской области

В инновационном центре «Бирюч» (входит в состав «ЭФКО») завершили очередной этап разработки собственного беспилотного транспортного средства. Аэротакси создается в рамках инициативы Healthy Innovation («Здоровое будущее») – проекта акционеров «ЭФКО». Прототип Hi-Fly Taxi уже может совершать беспилотные полеты дальностью до 15 км и перевозить грузы массой до 120 кг, сообщили в пресс-службе «ЭФКО».

На разработку текущей версии аэротакси потребовалось менее года. Первый беспилотный полет Hi-Fly Taxi состоялся в октябре 2021 года, полеты в «ручном режиме» проводились с мая 2021 года.

Уже в конце 2022 года «ЭФКО» планирует осуществить первые полеты Hi-Fly Taxi по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 км. Для этого компания совместно с правительством Белгородской области намерена добиться создания экспериментального правового режима (ЭПР) для полетов тяжелых беспилотных летательных аппаратов в регионе.

Прототип Hi-Fly Taxi выполнен по схеме мультикоптера с 16 электрическими двигателями, расположенными в двух плоскостях. Известные летательные аппараты с верхним расположением винтов обладают хорошей устойчивостью, но плохой маневренностью, а с нижним – наоборот, хорошей маневренностью, но плохой устойчивостью.

Двухъярусный летательный аппарат позволяет достичь оптимального соотношения за счет обеспечения устойчивости винтами верхнего яруса, а маневренности – винтами нижнего яруса (технология запатентована инновационным центром «Бирюч»). Надежность системы позволяет продолжать полет и осуществлять посадку, даже в случае выхода из строя до четырех двигателей.

В качестве аккумуляторов на первом этапе используются литийионные. В будущем для достижения целевых показателей проекта и возможности осуществлять полеты с учетом климатических особенностей в России, в том числе в условиях Крайнего Севера, разработчики создадут альтернативные источники энергии – ставка делается на мембранные технологии. Эта задача решается в сотрудничестве с Институтом физики твердого тела РАН и ведущими российскими учеными.

«Штаб-квартира «ЭФКО» находится под Алексеевкой Белгородской области. И нас все устраивает, кроме одного: до ближайших крупных городов – около 200 км. Два часа на автомобиле. Аэротакси может стать массовым и доступным решением для повышения транспортной доступности в России. Быстрым, комфортным и без вреда для природы. Hi-Fly Taxi – важнейшая часть наших инвестиций в здоровое будущее», - отмечает исполнительный директор и член совета директоров «ЭФКО» Сергей Иванов.

Аэротакси разрабатывается в рамках создания многофункциональной платформы Hi-Fly. Проектом предусмотрено и уже ведется создание грузового беспилотного летательного аппарата Hi-Fly Cargo, включая медицинскую, противопожарную, эвакуационную, полицейскую и другие модификации.

Как отмечается, «ЭФКО» рассчитывает запустить грузовые дроны в серийное производство и вывести в коммерческую эксплуатацию к 2024 году. К этому моменту компания планирует достичь следующих целевых летно-технических характеристик: дальность – 600 км, грузоподъемность – 220 кг, время полета – 180 минут, скорость – до 300 км/ч. А первый беспилотный полет аэротакси из Алексеевки в Белгород планируют осуществить в 2028 году.

На первом этапе инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей. Создано собственное конструкторское бюро, построены Центр экспериментальных полетов, цех композитных материалов, сборочный цех производства летательных аппаратов, Центр испытаний и Лаборатория аддитивных технологий.

Кроме того, в рамках проекта Hi-Fly «ЭФКО» создает всю необходимую технологическую инфраструктуру для коммерческой эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, включая командно-диспетчерские центры, посадочные площадки и сервисные центры.

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Фото: «ЭФКО»