В крупных городах закрылось до 25% цветочных магазинов за 2025 год — при этом продажи выросли на 12%

Цветочных торговых точек в России становится меньше. Forbes сообщает : в этом году в стране работала 37 841 цветочная точка — на 2,5% меньше, чем в 2024-ом. В отдельных крупных городах спад оказался значительно сильнее — до 25% за год. При этом продажи растут на 12% в год.

Оффлайн-точек цветочных магазинов стало меньше во всех городах-миллионниках

Быстрее всего оффлайн-точки магазинов с цветами закрываются в крупных городах:

Омск — минус 26%;

Уфа — минус 20,4%;

Волгоград — минус 17,5%;

Красноярск — минус 15%.

В столице число цветочных точек сократилось на 17,4%, в Санкт-Петербурге — на 13,1%. Ни один город-миллионник не показал роста.

При этом часть точек меняет адреса, названия или юридические лица, что также отражается в статистике.

Продажи стабильно растут четыре года на 40-50 млрд рублей

Несмотря на сокращение числа торговых точек, денежный оборот цветочного рынка увеличивается. Forbes приводит выводы исследования Flowwow и Daily Dozen: расходы на букеты последовательно увеличиваются.

Динамика цветочного рынка за последние пять лет выглядит так:

2021 — 250 млрд рублей

2022 — 295 млрд,

2023 — 349 млрд,

2024 — 402 млрд,

2025 — 450 млрд.

Увеличивается и количество проданных цветов: по итогам 2025 года покупатели приобрели около 2,07 млрд штук, тогда как двумя годами ранее этот показатель составлял 1,96 млрд.

Цветочный бизнес легко открыть, но сложно поддерживать — из-за высокой конкуренции и стоимости аренды

Интерес к цветочному бизнесу стабильно увеличивается, сообщает Forbes. По статистике, спрос на покупку таких точек в январе 2026 года оказался в 3,9 раза выше, чем двумя годами ранее. Средняя цена действующего магазина на площадке — около 360 000 рублей.

Эксперты Forbes объясняют популярность сегмента невысоким порогом входа и быстрой окупаемостью. При розничной торговле с наценкой на уровне 100–200% вложения способны окупиться быстрее чем за год, а в пиковые даты, когда наценка достигает 350%, возврат капитала ускоряется.

При этом сегмент остается уязвимым из-за жесткой конкуренции и высокой доли арендных расходов. Почти 90% магазинов работают вне сетевых структур и не обладают преимуществами масштаба.

Покупать в оффлайн-магазинах стали меньше на 5% за год, в онлайне — больше на 15%

Главный фактор перераспределения спроса — рост интернет-продаж. По данным источников Forbes, в январе 2026 года количество покупок в традиционной рознице уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом, тогда как онлайн-канал показал рост на 15%.

Средний чек в традиционной рознице составил 3970 рублей, в онлайне — 4660 рублей. В целом интернет уже обеспечивает около четверти продаж в штуках и до 30% — в деньгах. В крупных городах его доля достигает 60–65%.