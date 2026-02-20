В крупных городах закрылось до 25% цветочных магазинов за 2025 год — при этом продажи выросли на 12%
Больше всего точек закрылось в Омске, Уфе и Волгограде
Цветочных торговых точек в России становится меньше. Forbes сообщает: в этом году в стране работала 37 841 цветочная точка — на 2,5% меньше, чем в 2024-ом. В отдельных крупных городах спад оказался значительно сильнее — до 25% за год. При этом продажи растут на 12% в год.
Оффлайн-точек цветочных магазинов стало меньше во всех городах-миллионниках
Быстрее всего оффлайн-точки магазинов с цветами закрываются в крупных городах:
- Омск — минус 26%;
- Уфа — минус 20,4%;
- Волгоград — минус 17,5%;
- Красноярск — минус 15%.
В столице число цветочных точек сократилось на 17,4%, в Санкт-Петербурге — на 13,1%. Ни один город-миллионник не показал роста.
При этом часть точек меняет адреса, названия или юридические лица, что также отражается в статистике.
Продажи стабильно растут четыре года на 40-50 млрд рублей
Несмотря на сокращение числа торговых точек, денежный оборот цветочного рынка увеличивается. Forbes приводит выводы исследования Flowwow и Daily Dozen: расходы на букеты последовательно увеличиваются.
Динамика цветочного рынка за последние пять лет выглядит так:
- 2021 — 250 млрд рублей
- 2022 — 295 млрд,
- 2023 — 349 млрд,
- 2024 — 402 млрд,
- 2025 — 450 млрд.
Увеличивается и количество проданных цветов: по итогам 2025 года покупатели приобрели около 2,07 млрд штук, тогда как двумя годами ранее этот показатель составлял 1,96 млрд.
Цветочный бизнес легко открыть, но сложно поддерживать — из-за высокой конкуренции и стоимости аренды
Интерес к цветочному бизнесу стабильно увеличивается, сообщает Forbes. По статистике, спрос на покупку таких точек в январе 2026 года оказался в 3,9 раза выше, чем двумя годами ранее. Средняя цена действующего магазина на площадке — около 360 000 рублей.
Эксперты Forbes объясняют популярность сегмента невысоким порогом входа и быстрой окупаемостью. При розничной торговле с наценкой на уровне 100–200% вложения способны окупиться быстрее чем за год, а в пиковые даты, когда наценка достигает 350%, возврат капитала ускоряется.
При этом сегмент остается уязвимым из-за жесткой конкуренции и высокой доли арендных расходов. Почти 90% магазинов работают вне сетевых структур и не обладают преимуществами масштаба.
Покупать в оффлайн-магазинах стали меньше на 5% за год, в онлайне — больше на 15%
Главный фактор перераспределения спроса — рост интернет-продаж. По данным источников Forbes, в январе 2026 года количество покупок в традиционной рознице уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом, тогда как онлайн-канал показал рост на 15%.
Средний чек в традиционной рознице составил 3970 рублей, в онлайне — 4660 рублей. В целом интернет уже обеспечивает около четверти продаж в штуках и до 30% — в деньгах. В крупных городах его доля достигает 60–65%.
- Потребители стали тратить на 34% больше на товары сетей магазинов: лишь 1 из 5 считает эти продукты некачественными Продажи товаров от сетей магазинов выросли на 34% в 2025-м 18 февраля 2026, 23:00
- Apple, Tesla и десятки компаний сокращают производство: дефицит чипов оперативной памяти повышает цены на технику Apple и Tesla сокращают производство из-за дефицита чипов 17 февраля 2026, 17:48
- НДС на иностранные товары могут повысить на 22% с 2027 года: эксперты предупреждают — цены вырастут минимум на 8% НДС на зарубежные товары могут повысить на 22% с 2027-го 12 февраля 2026, 21:00
- Выручка «ВкусВилла» выросла почти на 10% за 2025-й — и достигла 361 млрд ₽: сеть открыла более ста новых объектов ВкусВилл отчитался о выручке 361 млрд ₽ за 2025 год 12 февраля 2026, 14:22