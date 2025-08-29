Стала известна цена мини-версии Лабубу в Pop Mart 

Pop Mart выпустила мини-версию куклы Лабубу по цене 79 юаней ($11) — вся партия была мгновенно распродана в Китае. Ажиотаж вокруг игрушки ещё сильнее подогрел рост акций компании, которые с начала года уже выросли на 262%. Сам создатель бренда Ван Нин вошёл в топ-100 богатейших людей мира с состоянием $26,5 млрд.

Дефицит по плану

Новая серия мини-Лабубу от Pop Mart появилась на сайте компании в 22:00 по Пекинскому времени — и была раскуплена за считанные секунды. Тираж ушёл настолько быстро, что многие пользователи даже не успели загрузить страницу покупки. В офлайн-магазинах Pop Mart игрушки появятся в эту пятницу — фанаты готовятся ночевать у витрин, чтобы попытать удачу.

Каждая мини-кукла высотой 10,5 сантиметра стоила 79 юаней (≈$11). Формат «слепой коробки» превращает покупку в азарт: шанс вытянуть редкую версию — 1 к 168. Для усиления эффекта компания выпустила премиальную серию за 499 юаней и подвеску-талисман.

Фондовый эффект

Ажиотаж вокруг Лабубу поднимает не только очереди у магазинов, но и котировки компании. С начала 2025 года акции Pop Mart подскочили на 262%, рыночная стоимость перевалила за $55,9 млрд. Для сравнения: это больше капитализации Nintendo.

Каждый анонс новой линейки работает как драйвер на бирже. Инвесторы воспринимают релизы игрушек как «корпоративные отчёты»: если партия улетает мгновенно, значит, бизнес-модель Pop Mart по-прежнему работает. В индустрии это называют «эффектом дефицита» — редкость продукта становится гарантией роста.

Глобальная экспансия

Уже 29 августа мини-Лабубу будут доступны онлайн в США, Таиланде и Австралии. Американский ценник — $22,99, вдвое выше, чем в Китае. Для Pop Mart это способ не только заработать, но и закрепить имидж глобального luxury-бренда в сегменте «дизайнерских игрушек».

Разница в цене работает как фильтр: дома Лабубу остаётся доступным, но постепенно превращается в предмет коллекционерского фетиша. На Западе Pop Mart продаёт не просто игрушку, а «кусочек китайской поп-культуры» с ограниченным доступом.

Тень хайпа

Перепродажники включились заранее: на платформе Xianyu полный кейс из 14 кукол оценили в 2600 юаней — это вдвое выше официальной цены в 1106 юаней.

Более того, китайская таможня уже конфисковала сотни поддельных Лабубу. Для Pop Mart это одновременно угроза и комплимент: если тебя подделывают, значит, ты стал объектом массового желания.

Контекст

По данным Bloomberg, основатель бренда Ван Нин вошёл в топ-100 богатейших людей мира. Его состояние оценивается в $26,5 млрд (около 2 трлн рублей), причём $20 млрд он заработал всего за последний год. И всё это — благодаря Лабубу.

Сейчас Ван Нин занимает 85-е место в глобальном рейтинге, обогнав основателя PayPal Питера Тиля и акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Ранее Ван Нин стал самым молодым миллиардером Китая и вошёл в десятку богатейших жителей страны.





Фото: CFOTO / Contributor / Getty Images