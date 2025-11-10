Технологический сбор могут ввести с 1 сентября 2026 года

Как сообщают «Ведомости», российское правительство готовит к запуску технологический сбор, который станет дополнительным источником финансирования для радио- и микроэлектроники. Платить будут как импортеры, так и внутренние производители, независимо от локализации. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года — чтобы бизнес смог подготовиться.

Единый механизм для импортеров и производителей

По информации «Ведомостей», Минпромторг подготовил поправки к закону о промышленной политике, которые вводят технологический сбор — целевой платёж, взимаемый при производстве или импорте высокотехнологичной продукции. Он станет аналогом утилизационного сбора в промышленности, но работать будет по-другому: деньги не уйдут в бюджет напрямую, а будут аккумулироваться для поддержки самой отрасли.

Платить сбор будут как российские производители, так и импортёры готовых изделий, где доля локального производства пока низкая. Средства направят на развитие компонентной базы, модернизацию производств и запуск серийного выпуска отечественной электроники. Для предприятий, соответствующих критериям локализации, предусмотрен приоритетный доступ к мерам господдержки.

Ставка зависит от стоимости товара, но максимум — 5000 рублей

На первом этапе сбор затронет только готовую продукцию, где доля российских производителей остаётся низкой. Перечень категорий товаров, на которые будет распространяться механизм, правительство утвердит поэтапно. Это позволит регулировать нагрузку и адаптировать бизнес к новой системе.

Размер платежа будет определяться индивидуально для каждой товарной позиции и зависеть от стоимости продукции. Максимальная ставка — 5000 рублей за единицу товара. Параметры сформированы так, чтобы сбор не стал существенной нагрузкой и не вызвал скачка цен на рынке электроники.

Минпромторг займётся администрированием, оператор определится позже

Администрирование сбора возьмёт на себя Минпромторг. Ведомство будет отвечать за нормативную базу, отчётность и распределение средств между программами поддержки. Правительство назначит оператора — организацию, которая обеспечит техническое сопровождение и взаимодействие с государственными системами.

В качестве возможных операторов рассматриваются структуры с уже выстроенной цифровой инфраструктурой. При этом Центр развития перспективных технологий, управляющий системой «Честный знак», не будет задействован в этом процессе.

Новый сбор — замена госпошлины

Средства от технологического сбора направят на развитие радиоэлектроники, микроэлектроники и создание компонентной базы. Сейчас финансирование отрасли ведётся через постановления правительства № 109 и № 1252, предусматривающие компенсацию затрат на разработку технологий и производство электронных компонентов. Новый сбор призван дополнить эти меры, обеспечивая постоянный источник ресурсов без дополнительной нагрузки на бюджет.

Параллельно Минфин исключил из законопроекта норму о введении пошлины за внесение данных о маркируемых товарах в систему «Честный знак». Этого добивались торговые сети и отраслевые объединения, указывавшие на риск удорожания процессов. Отказ от пошлины в пользу адресного технологического сбора отражает курс на точечную поддержку приоритетных отраслей вместо универсальных платежей.

Контекст

По данным Минпромторга, сегодня в реестр российской промышленной продукции внесены 36 800 наименований радиоэлектроники — это на 26% больше, чем годом ранее. Ведомство отмечает, что рост объёмов локализованного производства остаётся одной из приоритетных задач. Введение технологического сбора должно ускорить этот процесс, создав предсказуемый источник финансирования для компаний отрасли.





Фото: Vishnu Mohanan / Unsplash