Как сообщает «Коммерсант», правительство поддержало законопроект о психологической помощи, но рекомендовало его «существенно доработать». Документ вводит единые требования к специалистам, закрепляет понятие «психологическая помощь» и передаёт Минздраву полномочия по квалификации всех психологов. Профессиональное сообщество поддерживает идею навести порядок в отрасли, но предупреждает: резкое внедрение правил может парализовать рынок и вытеснить независимых специалистов.

Законопроект хороший — но надо доработать

Законопроект вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой должен стать первым системным документом, регулирующим сферу психологической помощи в России. Он предлагает определить, кто имеет право оказывать такую помощь, как подтверждается квалификация специалистов и каким образом регулируется их деятельность. Авторы подчеркивают, что цель инициативы — повысить качество услуг, защитить граждан от непрофессионалов и сформировать единое понятийное поле, в котором психологическая практика будет опираться на профессиональные стандарты.

В правительстве, однако, сочли, что предложенные механизмы регулирования нуждаются в доработке. В отзыве указано, что ряд положений проекта противоречит действующему законодательству и не учитывает особенности рынка, где многие психологи работают как самозанятые или индивидуальные предприниматели.

Также неясно, каким образом будут контролироваться профессиональные организации и кто станет ответственным за их аккредитацию. Кабинет министров предложил авторам документа пересмотреть структуру регулирования и уточнить роль государства, чтобы закон не стал избыточным барьером для специалистов.

Рынок нуждается в регулировании, но важно сохранить баланс

Психологи считают идею закона в целом верной: рынок действительно требует упорядочивания и защиты клиентов от непрофессионалов. Однако резкое введение жёстких правил, предупреждают эксперты, может привести к «шоковому сценарию».

По словам Павла Чауса, СМО сервиса zigmund.online, отрасль требует регулирования, однако вводить его нужно постепенно — иначе она «может просто не выдержать». Он отмечает, что новые критерии способны вывести за рамки закона до 80% действующих практиков, если признавать только классический психологический диплом.

«Почти половина специалистов пришли в профессию через программы профпереподготовки, и если требовать только „чистый“ психологический диплом, то к 2030 году мы можем столкнуться с дефицитом кадров и ростом цен. В итоге проиграют и специалисты, и люди, которые ищут поддержку», — подчёркивает Павел Чаус, СМО сервиса zigmund.online.

Кандидат психологических наук Наталья Кисельникова добавляет, что унификация стандартов без учёта направлений деятельности создаст искусственные барьеры внутри самой профессии.

«Психологическая практика неоднородна, характер деятельности специалистов и, соответственно, требования к их подготовке сильно различаются в зависимости от того, где и кем они работают. Описание таких требований создаст неадекватную ситуацию внутри профессионального сообщества», — комментирует Наталья Кисельникова, научный консультант сервиса Alter.

Участие в организациях 75% вызывает сомнения

Один из самых спорных пунктов — требование, чтобы не менее 75% психологов региона состояли в профессиональных организациях. Даже в отзыве правительства этот показатель назвали практически невыполнимым.

По словам акционера экосистемы «Здоровье.ру» Эрика Бровко, подобно требование кажется сложно достижимым — как с точки зрения реализации, так и с точки зрения дальнейшего контроля. По мнению Павла Чауса из сервиса zigmund.online, формальный показатель участия в профессиональной организации не гарантирует профессионализма.

«Есть риск, что многие просто вступят в любую доступную ассоциацию, чтобы соответствовать закону, без реального улучшения качества услуг», — подчёркивает Павел Чаус, CМО сервиса zigmund.online.

По мнению экспертов, логичнее мотивировать специалистов объединяться через добровольные СРО и систему прозрачной сертификации, чем закреплять цифру в законе. Такой подход позволит повысить вовлечённость без административного давления.

Частнопрактикующие психологи — «за бортом»

Сфера психологической помощи во многом держится на частной практике, однако законопроект ориентирован преимущественно на государственных специалистов. Это вызывает тревогу у ИП и самозанятых, для которых неясно, как будут применяться новые требования.

«Мы надеемся, что этот закон не затронет специализированные платформы и профессиональных специалистов, которые имеют высшее образование и оказывают услуги как ИП или самозанятые, так как это большая часть сегодняшнего рынка. Эти специалисты добросовестно помогают людям и платят налоги», — утверждает акционер экосистемы «Здоровье.ру» Эрик Бровко.

По мнению Павла Чауса, CMO сервиса zigmund.online, жёсткое внедрение критериев без переходного периода может вызвать дефицит кадров, рост цен и уход специалистов в тень. Оптимальный вариант, по его словам, — дать психологам время до 2030–2035 годов, чтобы подтвердить квалификацию через экзамен или супервизию, не выдавливая опытных практиков из профессии.

Контроль — за профессиональными ассоциациями

Передача Минздраву исключительного права определять квалификацию всех психологов вызывает беспокойство у профессионального сообщества. Эксперты опасаются, что это приведёт к «медицинскому уклону» и сузит понятие психологической помощи до клинического контекста.

«Если Минздрав получит решающую роль, требования могут оказаться ориентированы в основном на клиническую психологию. Это не учтёт специфику школьных психологов, организационных коучей и других направлений», — считает Павел Чаус, CМО сервиса zigmund.online.

Эксперт Наталья Кисельникова, научный консультант сервиса Alter, отмечает, что в мировой практике стандарты формируют профессиональные ассоциации и университеты в партнёрстве с государством.

«Психологическая помощь, как и психологическое образование, не находятся в ведении Минздрава, поэтому такое решение выглядит абсолютно нелогичным и не соответствующим реальному положению дел», — добавляет Наталья Кисельникова, научный консультант сервиса Alter.

При этом эксперт Эрик Бровко, акционер экосистемы «Здоровье.ру», не исключает участия Минздрава, но предлагает создать межведомственную рабочую группу с представителями Минпросвещения, Минтруда и вузов. Это, по его словам, позволит учесть специфику разных направлений психологической практики.

Что ждут от доработки

Психологическое сообщество ожидает, что ко второму чтению законопроект станет менее жёстким и более реалистичным. Эксперты предлагают три ключевых шага, которые сделают реформу сбалансированной.

1. Публикация текста и профессиональное обсуждение. Без публичного доступа к тексту оценить последствия невозможно. Ассоциации и вузы должны получить возможность высказать позицию до внесения документа в Госдуму.

2. Дифференцированные стандарты по направлениям практики. Вместо единого шаблона — разные критерии для медицинской, образовательной, консультативной и корпоративной психологии. Это сохранит гибкость и качество работы.

3. Добровольная сертификация и национальный реестр. Аккредитация должна стать преимуществом, а не обязанностью: участие в реестре может давать приоритет при грантах и госпрограммах, формируя доверие без давления.