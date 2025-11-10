В России на 50% выросла выручка локальных косметических марок — они вошли в топ-3 по продажам после Франции и Кореи
Российские бренды косметики: продажи выросли до 50% в 2025-м
В России отечественные косметические бренды обошли по популярности зарубежные. По данным бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко», в 2025 году россияне чаще выбирали локальную косметику — рост выручки по российским брендам составил +50% год к году. Среди стран-лидеров по предпочтениям покупателей — Россия, Южная Корея и Республика Беларусь.
Покупатели обращают внимание на страну бренда, но важнее — состав и цена
Почти половина покупателей (41%) заявили, что обращают внимание на страну происхождения бренда, но для большинства это не главный критерий выбора. Главные факторы при покупке — состав, отзывы и цена (42%), а также дополнительное доверие к стране бренда (39%).
При этом 52% россиян отдают предпочтение отечественной косметике, 45% — южнокорейской, а 40% — белорусской. Среди европейских стран лидируют Франция (35%), Германия (24%) и Италия (19%).
Косметика из России и Беларуси в лидерах роста
По данным «Золотого Яблока», российская косметика укрепляет позиции, но интерес к зарубежным маркам также остаётся высоким. Самый стремительный рост спроса за период январь–октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показали:
-
ОАЭ — +139% к выручке;
-
Беларусь — +130%;
-
Япония — +83%;
-
Германия — +54%;
-
Россия — +50%.
Среди других направлений — Турция (+47%), Китай (+46%), Южная Корея (+34%) и Франция (+29%).
37% россиян уже нашли любимые отечественные бьюти-бренды
Более трети россиян (37%) сообщили, что у них уже есть любимые отечественные марки. Ещё 15% сознательно поддерживают российское производство, а 14% открыты к экспериментам и с интересом пробуют новые продукты.
Россия всё чаще воспринимается как самостоятельный источник бьюти-трендов: 26% опрошенных считают, что именно отечественные бренды формируют новые направления, уступая только Южной Корее (67%) и Франции (31%).
Отечественные бренды удерживают лидерство в трёх ключевых категориях
Россия лидирует сразу в трёх из четырёх категорий косметического рынка:
-
44% респондентов чаще выбирают российскую декоративную косметику.
-
51% — уходовую;
-
46% — средства для волос отечественного производства.
В парфюмерии по-прежнему впереди Франция (50%), однако российские ароматы заняли второе место (21%), опередив бренды из ОАЭ, Турции и Великобритании.
Контекст
Исследование проведено бьюти-ретейлером «Золотое Яблоко» среди 2000 респондентов и на основе данных продаж за январь–октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Результаты показывают: российский рынок красоты окончательно перешёл в фазу самодостаточного роста — отечественные бренды конкурируют с международными не только ценой, но и качеством.
Фото: Jun / Getty Images
