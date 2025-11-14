В России появится рейтинг автошкол по числу ДТП выпускников

Госдума одобрила закон, по которому в России появится рейтинг автошкол. Топ будут составлять на основе количества ДТП, совершённых их выпускниками. Критерии и периодичность проверок установит МВД. Показатели разместят в интернете, чтобы будущие водители могли учитывать их при выборе школы.

Срок наблюдения за студентами — пять лет

13 ноября 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях утвердила поправки к статье 26 закона «О безопасности дорожного движения». Закон вступит в силу через полгода после публикации.

Разработкой критериев займётся МВД. Ведомство определит методику расчёта рейтинга и график проверок. Как пояснил председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, показатель будет отражать долю выпускников, ставших участниками ДТП в пятилетний период после обучения.

МВД рассчитывает повысить качество обучения





Предполагается, что после появления рейтингов автошколы будут уделять больше внимания качеству подготовки водителей, заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что водители с небольшим стажем остаются одной из основных групп риска, а рейтинг поможет повысить ответственность школ за выпускников.

Он также напомнил, что молодые водители часто становятся причиной роста аварийности и влияют на стоимость полисов ОСАГО, поскольку «добросовестные автовладельцы оплачивают последствия чужих ошибок».

Рынок скептичен

Как сообщает Forbes, представители автошкол считают, что число ДТП зависит не только от уровня обучения. Среди факторов они называют состояние дорог, усталость, употребление запрещённых веществ и эмоциональное состояние водителя. По большей части аварии часто происходят из-за излишней самоуверенности водителей, а не из-за пробелов в навыках.



По мнению представителей рынка, которых цитирует Forbes, логичнее рейтинговать ГИБДД — именно оно проводит итоговын экзамены и выдаёт права.

Контекст

Ранее Национальный автомобильный союз предложил правительству разрешить россиянам самостоятельно готовиться к теоретическому и практическому экзаменам на права. Союз также рекомендовал включить обучение правилам дорожного движения в школьную программу, чтобы снизить аварийность среди несовершеннолетних.

В МВД пока не уточнили, какие именно показатели войдут в систему рейтинга и как часто будут проходить проверки, однако подчеркнули, что цель инициативы — повышение безопасности дорожного движения и прозрачности при выборе автошкол.