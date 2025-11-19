Марк Цукерберг не удержал: из Meta* уходят топы

В Meta* начались крупные кадровые перестановки: компанию покидают директор по доходам Джон Хегеман и глава направления Business AI Клара Ши, пишет Bloomberg. Изменения происходят на фоне роста расходов Meta* на ИИ и давления инвесторов, обеспокоенных стратегией на 2026 год. Акции компании упали на 20%.

Директор по доходам проработал в Meta* 17 лет

Джон Хегеман, занимавший пост директора по доходам с декабря и проработавший в Meta* 17 лет, решил покинуть компанию и создать собственный бизнес. Его обязанности перейдут к другому руководителю — Эндрю Бокингу, который работает в компании более десяти лет и ранее возглавлял группу рекламных продуктов.

Джон Хегеман курировал ключевые элементы рекламной инфраструктуры Meta*, и его уход означает повышение роли внутренних менеджеров, которые будут отвечать за основную часть доходов компании — рекламу и бизнес-мессенджинг.

Глава Business AI уходит по личным обстоятельствам

Клара Ши, присоединившаяся к Meta* в ноябре 2024 года для руководства направлением Business AI, покидает компанию после неожиданной смерти отца. Место Клары Ши займёт Наоми Глайт — её называют самым опытным сотрудником Meta* после Марка Цукерберга.

Также ранее сообщалось, что после 12 лет работы компанию покинул главный учёный по искусственному интеллекту Meta* Ян Лекун.

Внутренние лидеры Meta* получили новые роли

Bloomberg сообщает и о других кадровых перестановках внутри компании.

Гай Розен, который с 2016 года отвечал за направление по борьбе с вредоносным контентом, получил новую позицию, связанную с внедрением ИИ в бизнес-операции компании.

Эндрю Бокинг расширяет ответственность — теперь он будет руководить всей рекламой и бизнес-мессенджингом Meta*. За последние годы он участвовал в разработке продуктов на базе ИИ, включая Advantage+, автоматизирующий маркетинговые кампании.

Meta* увеличивает расходы на ИИ — инвесторы обеспокоены

Перестановки в менеджменте происходят на фоне финансового давления. Выручка компании в третьем квартале оказалась выше прогнозов, после чего Meta* заявила о планах резко увеличить расходы в 2026 году. Эта стратегия встревожила инвесторов, что привело к снижению акций компании примерно на 20%.

Компания инвестирует миллиарды в развитие ИИ-направлений — от рекламных инструментов Meta* Advantage+ до инфраструктурных решений, которые должны поддержать рост бизнеса.

Контекст

Перестановки отражают курс Meta* на перестройку внутренней структуры вокруг ИИ-технологий и новых инструментов монетизации. В компании усиливают направления, связанные с автоматизацией рекламы и использованием ИИ в бизнес-операциях. Таким образом компания планирует оправдать новую стратегию и сохранить рост ключевых подразделений.

Фото: Ryouchin / Getty Images

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ