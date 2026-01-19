В «Яндекс Картах» теперь можно делиться геолокацией



В мобильную версию «Яндекс Карт» добавили функцию обмена геолокацией в реальном времени. Она рассчитана на ситуации, когда важно видеть текущее местоположение человека или не потеряться в городе. Маршрут до точки пользователя строится прямо в приложении.

Для передачи геолокации не нужно скачивать другие приложения

Новая функция позволяет транслировать своё перемещение по городу прямо в интерфейсе карт. Пользователи, с которыми поделились локацией, видят пин с текущим местоположением человека.

До точки с местоположением пользователя, который делится геолокацией, можно сразу проложить маршрут. Для этого не требуется заходить в другие сервисы или использовать сторонние приложения. Вся работа с геолокацией происходит внутри «Яндекс Карт».

Пользователи могут отправлять геолокацию на 15 минут или, например, на день

Пользователи могут самостоятельно определять временной отрезок, в который они будут делиться своим местоположением. Например, можно отправить свою геолокацию на 15 минут или на один час, если нужно увидеться в новом месте.

Своей локацией можно делиться и на 8 часов, и на сутки. Такой формат рассчитан на мероприятия или поездки.

Отдельно предусмотрена возможность постоянной трансляции, при которой избранный круг людей всегда видит где находится пользователь в настоящий момент.

Получатели геолокации увидят на картах «пин»

Отправка геолокации запускается нажатием кнопки на своё местоположение на карте. Затем пользователь выбирает, с кем поделиться локацией, и получатели увидят соответствующую метку.

Также функция доступна через профиль пользователя в разделе «Геопозиция». Ещё один вариант — отправить скриншот, на котором отмечено текущее местоположение.

Завершить передачу геолокации можно в любое время

Передачу местоположения пользователь может прекратить в любой момент. Для этого достаточно открыть раздел «Геопозиция» в профиле или нажать на свою точку на карте. В активной трансляции доступна кнопка «Завершить».

После отключения трансляции метка пользователя автоматически пропадает с карт тех, с кем была поделена локация. Дополнительных подтверждений система не запрашивает. Процесс остановки происходит сразу после нажатия кнопки.

Функция поможет не потеряться друг с другом в городе

По словам Антона Лямина, руководителя команды Поиска и выбора мест в «Яндекс Картах», обмен геолокацией — не новшество для рынка. Он отметил, что в сервисе его сделали простым и интуитивно понятным.

Лямин также отметил, что все элементы передачи местоположения встроены в привычный интерфейс карт. В компании считают, что это поспособствует тому, чтобы пользователи проще находили друг друга в городе.