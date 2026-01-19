В «Яндекс Картах» появилась функция обмена геолокацией: пользователи могут делиться местоположением в режиме онлайн
В «Яндекс Картах» теперь можно делиться геолокацией
В мобильную версию «Яндекс Карт» добавили функцию обмена геолокацией в реальном времени. Она рассчитана на ситуации, когда важно видеть текущее местоположение человека или не потеряться в городе. Маршрут до точки пользователя строится прямо в приложении.
Для передачи геолокации не нужно скачивать другие приложения
Новая функция позволяет транслировать своё перемещение по городу прямо в интерфейсе карт. Пользователи, с которыми поделились локацией, видят пин с текущим местоположением человека.
До точки с местоположением пользователя, который делится геолокацией, можно сразу проложить маршрут. Для этого не требуется заходить в другие сервисы или использовать сторонние приложения. Вся работа с геолокацией происходит внутри «Яндекс Карт».
Пользователи могут отправлять геолокацию на 15 минут или, например, на день
Пользователи могут самостоятельно определять временной отрезок, в который они будут делиться своим местоположением. Например, можно отправить свою геолокацию на 15 минут или на один час, если нужно увидеться в новом месте.
Своей локацией можно делиться и на 8 часов, и на сутки. Такой формат рассчитан на мероприятия или поездки.
Отдельно предусмотрена возможность постоянной трансляции, при которой избранный круг людей всегда видит где находится пользователь в настоящий момент.
Получатели геолокации увидят на картах «пин»
Отправка геолокации запускается нажатием кнопки на своё местоположение на карте. Затем пользователь выбирает, с кем поделиться локацией, и получатели увидят соответствующую метку.
Также функция доступна через профиль пользователя в разделе «Геопозиция». Ещё один вариант — отправить скриншот, на котором отмечено текущее местоположение.
Завершить передачу геолокации можно в любое время
Передачу местоположения пользователь может прекратить в любой момент. Для этого достаточно открыть раздел «Геопозиция» в профиле или нажать на свою точку на карте. В активной трансляции доступна кнопка «Завершить».
После отключения трансляции метка пользователя автоматически пропадает с карт тех, с кем была поделена локация. Дополнительных подтверждений система не запрашивает. Процесс остановки происходит сразу после нажатия кнопки.
Функция поможет не потеряться друг с другом в городе
По словам Антона Лямина, руководителя команды Поиска и выбора мест в «Яндекс Картах», обмен геолокацией — не новшество для рынка. Он отметил, что в сервисе его сделали простым и интуитивно понятным.
Лямин также отметил, что все элементы передачи местоположения встроены в привычный интерфейс карт. В компании считают, что это поспособствует тому, чтобы пользователи проще находили друг друга в городе.
- 1 Будущее под камерами: шесть сценариев, как видеонаблюдение перепишет реальность к 2036 году CEO Ivideon Заур Абуталимов разбирает тренды умного видеонаблюдения на 10 и 100 лет вперёд 19 января 2026, 10:57
- 2 Apple стала самым популярным брендом смартфонов у молодёжи: в 2025-м лидером топа стал iPhone 13 — вместо iPhone 11 iPhone 13 — самый популярный смартфон у молодёжи в 2025-м 16 января 2026, 16:30
- 3 В новогодние праздники «Вкусно — и точка» посетили 13 млн гостей: самый дорогой заказ был в Москве — на 29 тыс. ₽ «Вкусно — и точка» назвала популярные заказы на праздниках 16 января 2026, 13:25
- 4 Россияне готовы тратить до 25% дохода на онлайн-образование: треть не против купить курс дороже 50 тыс. ₽ Россияне готовы тратить 25% дохода на онлайн-курсы 16 января 2026, 10:45