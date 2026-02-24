В январе 2026 года спрос на новостройки вырос на 66% — перед изменением условий ипотеки оформили 24 тыс. сделок

Объём сделок с первичным жильём в российских городах-миллионниках в январе 2026 года увеличился на 66% год к году и достиг 24,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), пишет «Коммерсант». Резкий рост активности связан с изменением условий программы льготной ипотеки с 1 февраля, ограничившим число кредитов на одну семью. Дополнительный импульс рынку придали скидки и специальные предложения от девелоперов.

Продажи новостроек в январе 2026 года взлетели в 2–4 раза в Уфе — но упали в Москве

В январе 2026 года в ряде крупных городов России был зафиксирован значительный рост продаж на первичном рынке жилья. По данным аналитики сервисов «Пульс продаж новостроек» и «Яндекс Недвижимость», особенно заметным тренд был в Уфе: там число проданных квартир достигло 1,5 тыс. — это в четыре раза больше, чем в январе 2025 года.

Краснодар продемонстрировал трёхкратный рост с результатом 2,7 тыс. проданных лотов. Аналогичную динамику показали Челябинск и Красноярск: в этих городах застройщики заключили 0,5 тыс. и 0,6 тыс. сделок соответственно, также увеличив продажи втрое.

Продажи новостроек взлетели на 66% перед ужесточением льготной ипотеки

С 1 февраля 2026 года правила выдачи льготной ипотеки изменились — теперь каждой семье разрешено оформить лишь один кредит по низкой ставке. В последние недели января многие покупатели, опасаясь новых ограничений, заключали сделки по старым условиям. Девелоперы поддержали высокий спрос, предложив дополнительные акции и выгодные предложения.

Рост показателей стал особенно заметен на фоне низких показателей в январе 2025 года, когда рынок находился в стадии значительного спада. Всё это вместе усилило эффект годового прироста.

Цены на новостройки выросли на 9,3%

Как отмечает в беседе с «Коммерсантом» руководитель сервиса «Пульс продаж новостроек» Артём Советников, ажиотажный спрос пока не привёл к резкому скачку цен: квадратный метр в новостройках за год подорожал на 9,3%. По итогам января его средняя стоимость составила 191 тыс. рублей.

Застройщики предпочитают не трогать цены, стимулируя спрос через скидки, программы с пониженными ставками и персональные условия сделок. Однако сохранить прибыль на прежнем уровне становится всё сложнее. Как отмечает гендиректор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина, себестоимость квадратного метра растёт: дорожают стройматериалы, увеличиваются затраты на рабочую силу и дороже обходится обслуживание проектных кредитов.

60% квартир в новостройках — однушки

Руководитель Дом.РФ Виталий Мутко в интервью «Коммерсанту» обратил внимание на дисбаланс в структуре жилищного строительства: доля однокомнатных квартир в новостройках достигла 60%. По оценке главы института развития, спрос сместился в сторону малогабаритного жилья, что влияет на распределение льготных программ для семей.

Часть участников рынка ожидает дальнейшего оживления на фоне возможного смягчения денежно-кредитной политики. Однако ряд девелоперов считают январский скачок краткосрочным: уже в феврале продажи демонстрируют заметное снижение.