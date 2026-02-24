В январе 2026 года спрос на новостройки вырос на 66% — перед изменением условий ипотеки оформили 24 тыс. сделок
Рынок жилья в городах-миллионниках разогрел ажиотаж из-за новых правил льготной ипотеки и масштабных скидок девелоперов.
Объём сделок с первичным жильём в российских городах-миллионниках в январе 2026 года увеличился на 66% год к году и достиг 24,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), пишет «Коммерсант». Резкий рост активности связан с изменением условий программы льготной ипотеки с 1 февраля, ограничившим число кредитов на одну семью. Дополнительный импульс рынку придали скидки и специальные предложения от девелоперов.
Продажи новостроек в январе 2026 года взлетели в 2–4 раза в Уфе — но упали в Москве
В январе 2026 года в ряде крупных городов России был зафиксирован значительный рост продаж на первичном рынке жилья. По данным аналитики сервисов «Пульс продаж новостроек» и «Яндекс Недвижимость», особенно заметным тренд был в Уфе: там число проданных квартир достигло 1,5 тыс. — это в четыре раза больше, чем в январе 2025 года.
Краснодар продемонстрировал трёхкратный рост с результатом 2,7 тыс. проданных лотов. Аналогичную динамику показали Челябинск и Красноярск: в этих городах застройщики заключили 0,5 тыс. и 0,6 тыс. сделок соответственно, также увеличив продажи втрое.
Продажи новостроек взлетели на 66% перед ужесточением льготной ипотеки
С 1 февраля 2026 года правила выдачи льготной ипотеки изменились — теперь каждой семье разрешено оформить лишь один кредит по низкой ставке. В последние недели января многие покупатели, опасаясь новых ограничений, заключали сделки по старым условиям. Девелоперы поддержали высокий спрос, предложив дополнительные акции и выгодные предложения.
Рост показателей стал особенно заметен на фоне низких показателей в январе 2025 года, когда рынок находился в стадии значительного спада. Всё это вместе усилило эффект годового прироста.
Цены на новостройки выросли на 9,3%
Как отмечает в беседе с «Коммерсантом» руководитель сервиса «Пульс продаж новостроек» Артём Советников, ажиотажный спрос пока не привёл к резкому скачку цен: квадратный метр в новостройках за год подорожал на 9,3%. По итогам января его средняя стоимость составила 191 тыс. рублей.
Застройщики предпочитают не трогать цены, стимулируя спрос через скидки, программы с пониженными ставками и персональные условия сделок. Однако сохранить прибыль на прежнем уровне становится всё сложнее. Как отмечает гендиректор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина, себестоимость квадратного метра растёт: дорожают стройматериалы, увеличиваются затраты на рабочую силу и дороже обходится обслуживание проектных кредитов.
60% квартир в новостройках — однушки
Руководитель Дом.РФ Виталий Мутко в интервью «Коммерсанту» обратил внимание на дисбаланс в структуре жилищного строительства: доля однокомнатных квартир в новостройках достигла 60%. По оценке главы института развития, спрос сместился в сторону малогабаритного жилья, что влияет на распределение льготных программ для семей.
Часть участников рынка ожидает дальнейшего оживления на фоне возможного смягчения денежно-кредитной политики. Однако ряд девелоперов считают январский скачок краткосрочным: уже в феврале продажи демонстрируют заметное снижение.
- Комиссии для селлеров растут — рынок электронной коммерции подходит к смене бизнес-модели Перепродажа товаров без марки больше не приносит прибыли: вместо ценовой конкуренции селлеры выбирают развитие собственных брендов, диверсификацию и прямые коммуникации с покупателями. 20 февраля 2026, 21:00
- Яндекс возвращается в наружную рекламу: компания получила эксклюзив на более чем 160 цифровых пилларов в Москве Размещения будут продаваться через «Директ» с оплатой за тысячу контактов в реальном времени 20 февраля 2026, 14:10
- Яндекс запустит бюджетный сервис Fasten для заказа такси: релиз приложения для молодёжи состоится уже в марте Яндекс запустит бюджетное приложение для заказа такси Fasten 19 февраля 2026, 15:50
- Потребители стали тратить на 34% больше на товары сетей магазинов: лишь 1 из 5 считает эти продукты некачественными Продажи товаров от сетей магазинов выросли на 34% в 2025-м 18 февраля 2026, 23:00