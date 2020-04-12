Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
«Работа.ру» назвала самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в апреле. На первом месте в списке специалист по тендерам на научно-производственном предприятии. Ему обещают платить до 500 тысяч рублей в месяц, сообщает RNS.
Специалист по тендерам должен иметь опыт работы с электронными торговыми площадками, разбираться в тендерной документации и уметь вести переговоры.
На второй строчке в рейтинге вакансия менеджера по работе с клиентами в компании, которая специализируется на комплексном оснащении лабораторий. Здесь предлагают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц.
На третьем месте вакансия телемаркетолога в компании, консультирующей по корпоративным и госзакупкам. Зарплата — до 130 тысяч рублей в месяц.
Также хорошо зарабатывать удаленно можно на позициях менеджера по подбору массового персонала (до 100 тысяч рублей в месяц), специалиста по подбору персонала в регионах (до 87 тысяч рублей), психолога (80 тысяч рублей).
Фото: LStockStudio / Shutterstock
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