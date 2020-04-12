Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Работа.ру» назвала самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в апреле. На первом месте в списке специалист по тендерам на научно-производственном предприятии. Ему обещают платить до 500 тысяч рублей в месяц, сообщает RNS.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Специалист по тендерам должен иметь опыт работы с электронными торговыми площадками, разбираться в тендерной документации и уметь вести переговоры.

На второй строчке в рейтинге вакансия менеджера по работе с клиентами в компании, которая специализируется на комплексном оснащении лабораторий. Здесь предлагают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. 

На третьем месте вакансия телемаркетолога в компании, консультирующей по корпоративным и госзакупкам. Зарплата — до 130 тысяч рублей в месяц.

Также хорошо зарабатывать удаленно можно на позициях менеджера по подбору массового персонала (до 100 тысяч рублей в месяц), специалиста по подбору персонала в регионах (до 87 тысяч рублей), психолога (80 тысяч рублей).

Если вы хотите поделиться опытом работы в крупной компании или маленьком стартапе, рассказать о перипетиях своей карьеры и раскрыть секреты профессии, пишите на [email protected]. Лучшие рассказы опубликуем на Rusbase.

Фото: LStockStudio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

15 апреля 2020

Build UP

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

15 апреля 2020

Build UP

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

9 апреля — 28 мая 2020

Фундаментальный курс по SEO

13 — 15 апреля 2020

Kafka Streams для разработчиков

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ