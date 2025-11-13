Valve анонсировала игровую консоль Steam Machine

Компания Valve официально анонсировала собственную игровую консоль под названием Steam Machine. Новое устройство предназначено для запуска игр прямо из библиотеки Steam. Выпуск намечен на начало 2026-го.

Вторая консоль от Valve — после успешной Steam Deck

Стационарная консоль Steam Machine позволит пользоваться игровой библиотекой Steam на мониторе и телевизоре. Первые поставки — в начале следующего года. Новая консоль бросит вызов PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft.

Консоль будет работать на базе операционной системы SteamOS. В отличие от портативной консоли Steam Deck, она предназначена исключительно для стационарного использования. Ключевая задача консоли — перенести библиотеку компьютерных игр в удобной форме, без сборки классического игрового ПК.

Можно играть в 4K и 60 FPS

Новая консоль будет мощнее в 6 раз, чем Steam Deck. На ней можно будет играть в разрешении 4K и 60 кадрами в секунду.

Steam Machine представят в двух моделях: 512 ГБ и 2 ТБ. Консоль можно будет купить отдельно и в комплекте с новым контроллером от Steam. У него будут магнитные джойстики и два трекпада.

Valve настроены оптимистично — и хотят выпустить шлем виртуальной реальности

«Мы были очень довольны успехом Steam Deck, и многие отзывы, которые мы получили от геймеров, побудили нас расширить возможности для пользователей Steam», — говорится в заявлении Valve.

Дополнительно Valve раскрыла свои планы по Steam Frame — новой гарнитуре виртуальной реальности. Компания выпустит шлем одновременно с релизом консоли Steam Machine.

Потенциал Steam Machine — миллионы активных пользователей ежедневно

Каждый день платформой Steam пользуются 40 млн человек. Ценностное предложение консоли — количество игр, которые могут выбрать пользователи. Только в 2024 году для консоли PlayStation от Sony вышло 1292 игры, в то время как в Steam — 19 тыс. игр.

Контекст

Это не первая попытка Valve создать собственную стационарную консоль. В 2015 году компания в партнерстве с внешними производителями выпустила консоль с аналогичным названием — Steam Machines. Продажи были неудовлетворительными — всего 500 тыс. консолей.

Спустя три года Valve прекратила работу над выпуском консолей. После этого Valve занялись разработкой Steam Deck собственными силами, что оказалось гораздо более успешным решением.

Valve пока не делится точными данными о продажах Steam Deck. В интервью Bloomberg в 2023 году компания заявила, что продала несколько миллионов копий, и что в настоящее время идёт разработка новой версии.

Фото: store.steampowered.com