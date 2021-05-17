«Вдохновители» дадут школьникам мотивацию к самоопределению

В России запустят проект «Вдохновители», который поможет школьникам определиться со своей будущей профессией, сообщили RB.ru в пресс-службе проекта. Он подразумевает онлайн и офлайн-уроки от гуру в сферах IT, медицины, науки и других.
Уроки будут соответствовать академическому курсу по конкретному предмету, раскрываемому спикером, среди которых: руководитель проекта «Вдохновители» Михаил Палей, сооснователь «Убиратора» Никита Никишкин, представитель Национальной Медиа Группы Мария Залунина и другие.
Согласно исследованию, проведенному проектом, каждый третий ребенок в возрасте от 10 до 18 лет испытывает нехватку мотивации, а 40% опрошенных – не имеют ориентира для подражания.
«На наш взгляд, дети не имеют перед глазами современных героев, которые могут вдохновлять на достижение результатов. Мы считаем это неправильным, хочется дать возможность школьникам поверить в то, что в России можно достигать крутых результатов, если прилагать усилия и проявлять активную созидательную позицию», – отметил руководитель проекта «Вдохновители» Михаил Палей.
Запуск проекта состоится 18 мая в 11:00 на его Youtube-канале.
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