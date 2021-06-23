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Visa запустила трансграничные переводы между компаниями в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России платежная система Visa запустила некарточную платформу трансграничных платежей B2B Connect для компаний. Предприятия смогут проводить платежи с меньшими операционными расходами.

Visa запустила трансграничные переводы между компаниями в России

Международная платежная система Visa и «Модульбанк» 23 июня запустили сервис Visa B2B Connect для трансграничных переводов между компаниями в России.

Он позволит «Модульбанку», его клиентам, предпринимателям  проводить трансграничные платежи между предприятиями внутри платформы с меньшими операционными расходами, сообщили в пресс-службе Visa. 

Платформа использует соединение «один-ко-многим», за счет чего сокращается количество корреспондентских переводов, необходимых для обработки платежа. Так технология позволяет оптимизировать затраты на трансграничные транзакции.

Сама платформа может также использоваться для отправки платежей в банки, которые не являются участниками Visa B2B Connect.

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Фото: Visa

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