Купить товар по фото готовы 56% пользователей

56% онлайн-покупателей в России совершают импульсивные заказы по картинке — таковы данные исследования Поиска Яндекса. Каждый второй хотя бы раз искал товар по фото или скриншоту. Визуальные образы теперь не просто иллюстрация товара — это новый инструмент в онлайн-ритейле, который сокращает путь от «хочу» до «купил».

69% покупателей реагируют на «визуальный триггер»

Согласно исследованию, более половины пользователей принимают решение о покупке, увидев картинку товара. Среди тех, кто заказывает онлайн несколько раз в неделю, доля таких покупателей достигает 77%.

69% респондентов признаются: у них есть «визуальный триггер» — цвет, форма, минималистичный стиль или логотип. Если фото совпадает с этим триггером, решение принимается мгновенно. Зумеры (визуальный триггер отмечают 75%) и миллениалы (70%) чаще принимают решение «с первого взгляда», чем представители поколения X (64%).

Мужчины смотрят на бренд, женщины — на стиль

Женщины чаще ориентируются на цвет и эстетику, мужчины — на бренд и логотип. Но даже эффектное изображение не работает сам по себе: 65% покупателей независимо от пола хотят видеть список магазинов, 54% — подробные характеристики, 51% — скидки.

Можно сказать, картинка стала ядром карточки товара, а текст — лишь дополнением.

Зумеры и миллениалы ищут по фото

Половина пользователей хотя бы раз искала товар по фотографии или скриншоту. Для молодых аудиторий это уже норма: 37% зумеров и 26% миллениалов загружают изображения в поиск каждую неделю. 79% пользователей визуального поиска используют этот метод, чтобы выбрать одежду, товары для дома и техники.

Новый сценарий покупок

Визуальный поиск трансформирует онлайн-ритейл. Теперь картинка сама по себе становится запросом: человек загружает фото, а поисковая система сразу предлагает товары, цены и аналоги. Это сокращает путь к покупке и превращает изображение в полноценную точку входа в воронку продаж.

Что это значит для брендов

Для компаний визуальный контент перестаёт быть «декорацией» — он становится конкурентным преимуществом. Чтобы не потерять покупателя, брендам и онлайн-магазинам нужно адаптировать карточки под новые сценарии: усиливать визуальную часть, подстраивать фото под «триггеры» аудитории и учитывать, что решение всё чаще принимается «с первого взгляда».

