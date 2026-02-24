VK опровергла закрытие проекта «Школа авторов» — вместо этого платформа запускает новый интенсив для блогеров

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о возможном закрытии проекта для блогеров «Школа авторов». В VK эту информацию опровергли. В пресс-службе компании сообщили Russian Business, что проект продолжает работу — в том числе запускает новый курс.

Школа запускает новый образовательный интенсив

В пресс-службе VK опровергли информацию, опубликованную «Коммерсантом» о возможном закрытии школы. Ранее газета написала, что одной из причин отказа от проекта может стать небольшое количество пользовательского контента на платформе «VK Видео».

В VK, напротив, указали на рост числа авторов — за последние два месяца на «VK Видео» появилось 70 тыс. новых авторов. По словам представителя компании, он связан с продуктовыми обновлениями, улучшением пользовательского опыта и развитием рекомендательных технологий, а также системной работой с сообществом — от онбординга до дальнейшей поддержки.

В подтверждение того, что проект продолжает работу, команда «Школы авторов» объявила о запуске онлайн-интенсива «Азбука UGC». Программа будет посвящена созданию пользовательского контента и его монетизации. Как сообщили Russian Business в пресс-службе VK, в курсе заявлены темы качества контента, его оформления, организации съемочного процесса и взаимодействия с брендами.

В VK также сообщили, что грантовые программы для авторов сохраняются, а официальное сообщество «Школы авторов» в соцсети продолжает работу.

Источники «Коммерсанта» говорили об оптимизации бюджетов

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на три источника на медиа- и ИТ-рынке, что VK рассматривает возможность закрытия «Школы авторов», запущенной в 2023 году. По словам собеседников издания, проект могли свернуть для оптимизации бюджетов и из-за недостатка пользовательского контента на платформе «VK Видео».

На момент запуска участники рынка оценивали инвестиции VK в проект в 50–60 млн ₽. Образовательная платформа включает бесплатные курсы для блогеров и авторов сообществ «ВКонтакте» с аудиторией до 100 тыс. подписчиков. В программе есть курсы по созданию контента, маркетингу, ведению «Дзена» и нативной рекламе.

«VK Видео» превысило 100 млн установок

По итогам девяти месяцев 2025 года «VK Видео» показало самый динамичный рост среди сервисов VK. Среднесуточные просмотры достигли 3,2 млрд — на 19% больше, чем в 2024 году.

С момента запуска в сентябре 2023 года приложение «VK Видео» установили более 100 млн раз, сообщили в пресс-службе сервиса. По данным Mediascope, в декабре 2025 года ежемесячная аудитория платформы составила 81,5 млн пользователей.

Рынок обучения блогеров продолжает развиваться

Как отмечает «Коммерсант», другие участники рынка также развивают образовательные проекты для авторов. В «Яндекс Ритме» сообщили о запуске курса с практическими рекомендациями по оформлению и продвижению контента. В Getblogger (входит в «МТС AdTech») подтвердили развитие образовательного направления.