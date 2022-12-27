«ВКонтакте» внедрила нейросеть для защиты личного пространства пользователей. Новый режим позволит осознанно ограничить круг общения и оградить себя от нежелательных собеседников.

Новая нейросеть «ВКонтакте» находит потенциально оскорбительные комментарии и определяет токсичное поведение пользователей, сообщили в пресс-службе социальной сети. Нейросеть анализирует активность только в открытых профилях, уточнили в пресс-службе «ВКонтакте».

«Нейросеть была обучена на сотнях тысяч специально размеченных негативных комментариев. Благодаря этому она способна эффективно распознавать токсичные фразы, чтобы помочь пользователям лучше понять, когда стоит оградить себя от нежелательного внимания, чтобы сохранить ментальное здоровье», – отметил глава команды модерации и администрирования «ВКонтакте» Иван Корнеев.

Предложение включить режим придет пользователям, получившим более трех комментариев или постов от пользователей, которых нет в списке друзей. После отправки уведомления нейросеть прекратит работу на одни сутки, а затем снова включится.

В течение недели после включения режима «Личное пространство» пользователю смогут писать и звонить только друзья или друзья друзей, отправлять заявки в друзья – только друзья друзей. Профиль пользователя на это время станет закрытым.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock