ВК назвала ключевые тренды контента 2025 года

ВКонтакте подвела итоги 2025 года и назвала вертикальные форматы главным фактором роста вовлечённости. Короткие видео и истории показали рекордные показатели по просмотрам, времени удержания и числу авторов. Компания отмечает, что количество зрителей историй–коротких публикаций выросло на 35% за год.

Вертикальные ролики — ключевой формат

В 2025 году вертикальные ролики стали ключевым форматом платформы: ежедневные просмотры клипов выросли на 42% по сравнению с прошлым годом и составили до 3 млрд. Пользователи стали проводить в 2 раза больше времени за просмотром коротких роликов, а число клипмейкеров увеличилось на 45%.

Прирост дал и запуск новых инструментов. Среди них — раздел «Тренды», позволяющий авторам и брендам увеличивать охват, присоединяясь к актуальным темам и обсуждениям. Эта механика встроена прямо в процесс публикации: создатели клипов видят рекомендации по популярным хештегам и музыке, которые могут усилить видимость их роликов.

Также точкой роста стали клипы в соавторстве — формат, который сделал возможным создание совместных роликов между пользователями, брендами и публичными фигурами. На платформе уже выпущено более 1 млн таких работ.

Формат коротких публикаций не теряет популярности

Формат историй — коротких фото- и видеопубликаций продолжает показывать устойчивый рост: за год число просмотров увеличилось на 35%, а месячная аудитория достигла 58,6 млн человек. Пользователи активно взаимодействуют с этим форматом — в 2025 году они поставили 4,1 млрд лайков, оставили 281 млн комментариев и 118 млн раз голосовали в опросах.

Каждые три месяца к созданию историй присоединяются свыше 2,2 млн новых авторов. Одним из самых востребованных инструментов остаются «Идеи» — подборки готовых тем, которые позволяют быстро оформить историю под конкретный повод или настроение.

Пользователи любят обсуждать короткие видео в звонках

Рост клипов и историй влияет на то, как пользователи общаются внутри платформы. Люди всё чаще пересылают короткие видео друзьям и обсуждают их в звонках, организуя режим совместных просмотров, который позволяет смотреть одно и то же видео одновременно.

Время, проведённое аудиторией в мессенджере ВКонтакте, увеличилось на 19% год к году, а суммарная длительность звонков выросла более чем в 2,8 раза.

ВКонтакте помогает продвигаться оригинальным авторам

В течение 2025 года ВКонтакте улучшала систему алгоритмов рекомендаций, уделяя особое внимание поддержке авторов, создающих оригинальный контент.

Больше всего отклика от аудитории в 2025 году получил контент из категорий развлечений, творчества, бьюти, здоровья и блогов инфлюенсеров.