Alphabet (владелец Google) почти достигла оценки в $4 трлн

Alphabet подошла к капитализации в $4 трлн после ралли*Период устойчивого роста цен на акции., которое подняло её стоимость на $1 трлн всего за два месяца, пишет Bloomberg. Катализатором стал всплеск спроса на ИИ-модель Gemini и чипы Google. Если рост сохранится, Alphabet станет четвёртой компанией в мире, приблизившейся к уровню капитализации Nvidia, Microsoft и Apple.

Alphabet сократила дистанцию с конкурентом — Nvidia

Капитализация Alphabet выросла до $3,9 трлн после подъёма акций на 37% с середины октября 2025 года. Этот прирост добавил компании около $1 трлн и вывел её на минимальную дистанцию от крупнейшего американского разработчика графических процессоров Nvidia, чья стоимость на данный момент составляет $4,2 трлн. По состоянию на 25 октября акции Alphabet поднялись до $331,7 на премаркете — рост составил 4,1%.

Чипы Google становится альтернативой Nvidia и AMD

Alphabet — холдинговая компания, управляющая компанией Google. По данным The Information, Meta* Platforms обсуждает использование тензорных процессоров Google (TPU) в своих дата-центрах с 2027 года и может начать арендовать эти чипы у облачного подразделения Google уже в следующем году.

Интерес Meta* стал важным сигналом для рынка: TPU начали рассматривать как рабочую альтернативу ускорителям Nvidia, которые долгое время оставались стандартом для ИИ-систем.

Рост внимания к чипам Google расширил круг производителей, которые могут участвовать в обеспечении вычислительной мощности для ИИ. На новостях акции Nvidia упали на 5,1%, а бумаги крупного американского производителя микросхем AMD — на 7,8%.

Технологический рынок пишет историю

Reuters фиксирует: в 2025 году впервые в истории сразу три компании преодолели порог капитализации в $4 трлн.

29 октября 2025 года Nvidia официально пересекла отметку в $5 трлн капитализации. Это позволило ей обойти Microsoft с капитализацией $4,03 трлн и стать самой дорогой корпорацией мира.

Microsoft достигла капитализации в $4 трлн 31 июля 2025 года.

Apple ненадолго превысила $4 трлн 28 октября.

Alphabet находится в шаге от того, чтобы присоединениться к этому списку.

Контекст

Глобальный технологический сектор проходит фазу перестройки, где спрос на ИИ-ускорители, облачную инфраструктуру и крупные модели определяет динамику капитализации Big Tech. Рост стоимости Alphabet и рекордный рывок Nvidia отражают ключевую роль вычислительных мощностей в обновлении инфраструктуры ИИ и перераспределении позиций между крупнейшими технологическими корпорациями.

Фото: luza studios / Getty Images

*корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в России