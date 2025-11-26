Владеющая Google компания Alphabet приблизилась к оценке в $4 трлн — катализатором стал спрос на ИИ-чипы и Gemini
Alphabet (владелец Google) почти достигла оценки в $4 трлн
Alphabet подошла к капитализации в $4 трлн после , которое подняло её стоимость на $1 трлн всего за два месяца, пишет Bloomberg. Катализатором стал всплеск спроса на ИИ-модель Gemini и чипы Google. Если рост сохранится, Alphabet станет четвёртой компанией в мире, приблизившейся к уровню капитализации Nvidia, Microsoft и Apple.
Alphabet сократила дистанцию с конкурентом — Nvidia
Капитализация Alphabet выросла до $3,9 трлн после подъёма акций на 37% с середины октября 2025 года. Этот прирост добавил компании около $1 трлн и вывел её на минимальную дистанцию от крупнейшего американского разработчика графических процессоров Nvidia, чья стоимость на данный момент составляет $4,2 трлн. По состоянию на 25 октября акции Alphabet поднялись до $331,7 на премаркете — рост составил 4,1%.
Чипы Google становится альтернативой Nvidia и AMD
Alphabet — холдинговая компания, управляющая компанией Google. По данным The Information, Meta* Platforms обсуждает использование тензорных процессоров Google (TPU) в своих дата-центрах с 2027 года и может начать арендовать эти чипы у облачного подразделения Google уже в следующем году.
Интерес Meta* стал важным сигналом для рынка: TPU начали рассматривать как рабочую альтернативу ускорителям Nvidia, которые долгое время оставались стандартом для ИИ-систем.
Рост внимания к чипам Google расширил круг производителей, которые могут участвовать в обеспечении вычислительной мощности для ИИ. На новостях акции Nvidia упали на 5,1%, а бумаги крупного американского производителя микросхем AMD — на 7,8%.
Технологический рынок пишет историю
Reuters фиксирует: в 2025 году впервые в истории сразу три компании преодолели порог капитализации в $4 трлн.
- 29 октября 2025 года Nvidia официально пересекла отметку в $5 трлн капитализации. Это позволило ей обойти Microsoft с капитализацией $4,03 трлн и стать самой дорогой корпорацией мира.
- Microsoft достигла капитализации в $4 трлн 31 июля 2025 года.
- Apple ненадолго превысила $4 трлн 28 октября.
Alphabet находится в шаге от того, чтобы присоединениться к этому списку.
Контекст
Глобальный технологический сектор проходит фазу перестройки, где спрос на ИИ-ускорители, облачную инфраструктуру и крупные модели определяет динамику капитализации Big Tech. Рост стоимости Alphabet и рекордный рывок Nvidia отражают ключевую роль вычислительных мощностей в обновлении инфраструктуры ИИ и перераспределении позиций между крупнейшими технологическими корпорациями.
