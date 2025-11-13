Власти Франции сняли ограничения на передвижение для Павла Дурова: предприниматель провёл в стране больше года
Власти Франции сняли ограничения на выезд для Павла Дурова
Как сообщает Bloomberg, французские следственные органы полностью сняли запрет на выезд с территории страны для основателя Telegram Павла Дурова. Ранее суд в Париже ввел ограничительную меру в рамках уголовного дела о нарушениях в сфере кибербезопасности. Он не мог свободно покидать Францию с августа прошлого года.
Следствие против основателя Telegram длится больше года
Павла Дурова задержали 24 августа 2024 года в аэропорту Ле-Бурже. После допроса его освободили под залог в размере €5 млн, наложив судебный запрет на выезд из страны. Основанием для расследования стали претензии французской прокуратуры к работе мессенджера Telegram и вопросам соблюдения требований местного законодательства.
Следствие обвиняло предпринимателя в администрировании онлайн-платформы, которая, по версии прокуратуры, не препятствует противоправным операциям, не предоставляет уполномоченным органам запрашиваемые данные и может использоваться для сокрытия преступной активности.
Сотрудничество с местными властями — и новые правила Telegram
Французское расследование касается вопросов соблюдения Telegram национального законодательства и контроля контента, публикуемого на платформе. По данным AFP, Дуров «неукоснительно выполнял все предписания судебного надзора» и прошёл три процедуры допроса.
Во время общения с полицией Дуров заявил, что осознаёт серьёзность предъявленных претензий, и подчеркнул, что Telegram «не предназначен для противоправных действий». Основатель компании выразил готовность принять меры для снижения доли незаконного контента в сервисе.
После этого Telegram провёл серию изменений в политике и механизмах модерации. Команда платформы удалила значительное количество «проблематичного контента» и внедрила ИИ-алгоритм для блокировки незаконных товаров и услуг. Также теперь платформа может передавать правоохранительным органам данные пользователей — IP-адреса и номера телефонов — в ответ на законные запросы.
Расследование продолжается — судебные ограничения смягчены
С 10 июля 2025 года французские следователи смягчили условия судебного контроля, разрешив предпринимателю выезды в Дубай, где расположена штаб-квартира Telegram. При этом он должен был заранее уведомлять следственные органы о планируемых поездках.
В ноябре 2025 года ограничения на перемещения были полностью сняты — теперь Дуров может свободно покидать территорию Франции.
Контекст
Франция — не единственная страна, где к Telegram предъявляли требования. В 2022 году Германия потребовала назначить официального представителя компании, а в 2024 году в Испании временно вводили распоряжение о блокировке сервиса. Позднее постановление было отменено.
Фото: Steve Jennings / Stringer / Getty Images
