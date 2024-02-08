Госдума может отказаться от введения штрафов за нарушение валютного законодательства

Госдума может отказаться от поправки о штрафах для крупных экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, выяснили «Ведомости». Ранее пункт о штрафах вносили в проект изменений в Кодексе об административных правонарушениях.
Источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил, что парламентарии отреагировали на жалобы бизнеса в связи с ужесточением требований.
Требование о продаже валютной выручки от экспорта начало действовать в России 16 октября и должно было быть актуальным до 30 апреля. В конце прошлого месяца в правительстве заявили, что собираются продлить эту меру на весь год.
В минувшем году РСПП обращался к депутатам с просьбой ввести мораторий на привлечение к ответственности за несоблюдение валютного законодательства, говорит собеседник издания.
Сведение о планах Госдумы исключить данную норму из закона подтвердил и член комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. Рассмотрение этого вопроса назначено на 12 февраля.
Другие корректировки в проект изменений в КОАП не планируются, уточнил Бессарабов.
«В части штрафов за нереализацию валютной выручки мы пока, как авторы, от этих идей откажемся и не будем рассматривать на заседании комитета», — сказал он.
При этом еще один источник издания утверждает, что в правительстве нет консенсуса по вопросу моратория на штрафы за нарушения валютного законодательства. Мнения в этом аспекте разделились.
Фото на обложке: Rabanser /
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